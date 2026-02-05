Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Coro Estable: “Música de nuestra Tierra”
En el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), esta noche a las 20.30 horas, integrantes del Coro Estable de la Provincia brindarán el concierto gratuito “Música de nuestra Tierra”, con un repertorio argentino y latinoamericano de chacareras, zambas, tangos y boleros escritos por Atahualpa Yupanqui, Carlos Gardel, Roberto Cantoral, Miguel Matamoros y Bernardo Latini, entre otros. Intervendrán Lisel Althaus, Andrea Bulacios Zamora, Josefina Viejobueno, Sofía Singh, Paula Lozano, Cristian Pirez Tufi, Víctor Horacio Quilpidor, Patricio Racedo, Pablo Morales y Javier Ramos, con la dirección de Nahuel Guzmán.
Para niños: títeres gratuitos
Hoy a las 17, en la plaza principal de El Chañar, el Teatro Estable de Títeres y Marionetas del Ente Cultural de Tucumán, dirigido por Romina Muñoz, presentará gratis la obra “Saponauta”, protagonizada por Maximiliano Farber. Es la historia de un sapo soñador que, con la ayuda de un científico un poco loco y mucha imaginación, logra llegar a la Luna.
Literatura: feria en Amaicha y taller en la capital
Entre hoy y el sábado, la plaza principal de Amaicha del Valle alojará la ya tradicional feria de libros de autores mayormente tucumanos, con lecturas, presentaciones, talleres y debates abiertos, con acceso gratuito. Esta será la tercera edición de un evento que incluye además música y artes visuales. Intervienen las editoriales La Papa, Libros Tucumán, Aguacero, Almadegoma, Falta Envido, Edunse, Puerta Roja, Tafí Viejo Ediciones, Fusa Ediciones, Edunt, Funga, Humanitas, Invikta y Vleer, y las librerías Amauta y Prometeo, junto a la participación de escritores invitados de otras provincias. En tanto, en la capital, desde las 20 y en Caprice (Chacabuco 437) tendrá lugar el taller literario “Come de mí”, para abordar desde la escritura creativa el símbolo del canibalismo en la literatura y en la creación de obras propias, a cargo de Desenterrando Voces.
Milongas: dos espacios tangueros
La plaza Urquiza se transformará nuevamente en una milonga popular a cielo abierto esta noche desde las 20.30, coordinada por July Borquez y José Ruiz. En simultáneo, en el Punto Digital del Ente Cultural (San Martín 251), Sara Rueda será la anfitriona de otra milonga tanguera gratuita.