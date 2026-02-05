Secciones
EspectáculosGuía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 4 Hs

Coro Estable: “Música de nuestra Tierra”

En el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), esta noche a las 20.30 horas, integrantes del Coro Estable de la Provincia brindarán el concierto gratuito “Música de nuestra Tierra”, con un repertorio argentino y latinoamericano de chacareras, zambas, tangos y boleros escritos por Atahualpa Yupanqui, Carlos Gardel, Roberto Cantoral, Miguel Matamoros y Bernardo Latini, entre otros. Intervendrán Lisel Althaus, Andrea Bulacios Zamora, Josefina Viejobueno, Sofía Singh, Paula Lozano, Cristian Pirez Tufi, Víctor Horacio Quilpidor, Patricio Racedo, Pablo Morales y Javier Ramos, con la dirección de Nahuel Guzmán.

Para niños: títeres gratuitos

Hoy a las 17, en la plaza principal de El Chañar, el Teatro Estable de Títeres y Marionetas del Ente Cultural de Tucumán, dirigido por Romina Muñoz, presentará gratis la obra “Saponauta”, protagonizada por Maximiliano Farber. Es la historia de un sapo soñador que, con la ayuda de un científico un poco loco y mucha imaginación, logra llegar a la Luna.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Literatura: feria en Amaicha y taller en la capital

Entre hoy y el sábado, la plaza principal de Amaicha del Valle alojará la ya tradicional feria de libros de autores mayormente tucumanos, con lecturas, presentaciones, talleres y debates abiertos, con acceso gratuito. Esta será la tercera edición de un evento que incluye además música y artes visuales. Intervienen las editoriales La Papa, Libros Tucumán, Aguacero, Almadegoma, Falta Envido, Edunse, Puerta Roja, Tafí Viejo Ediciones, Fusa Ediciones, Edunt, Funga, Humanitas, Invikta y Vleer, y las librerías Amauta y Prometeo, junto a la participación de escritores invitados de otras provincias. En tanto, en la capital, desde las 20 y en Caprice (Chacabuco 437) tendrá lugar el taller literario “Come de mí”, para abordar desde la escritura creativa el símbolo del canibalismo en la literatura y en la creación de obras propias, a cargo de Desenterrando Voces.

Milongas: dos espacios tangueros

La plaza Urquiza se transformará nuevamente en una milonga popular a cielo abierto esta noche desde las 20.30, coordinada por July Borquez y José Ruiz. En simultáneo, en el Punto Digital del Ente Cultural (San Martín 251), Sara Rueda será la anfitriona de otra milonga tanguera gratuita.

Temas TucumánAmaicha del VallePlaza Urquiza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
1

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control
2

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
3

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta
4

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Historias de policías buenos y de policías malos
5

Historias de policías buenos y de policías malos

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia
6

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Más Noticias
La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Comentarios