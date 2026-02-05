Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Literatura: feria en Amaicha y taller en la capital

Entre hoy y el sábado, la plaza principal de Amaicha del Valle alojará la ya tradicional feria de libros de autores mayormente tucumanos, con lecturas, presentaciones, talleres y debates abiertos, con acceso gratuito. Esta será la tercera edición de un evento que incluye además música y artes visuales. Intervienen las editoriales La Papa, Libros Tucumán, Aguacero, Almadegoma, Falta Envido, Edunse, Puerta Roja, Tafí Viejo Ediciones, Fusa Ediciones, Edunt, Funga, Humanitas, Invikta y Vleer, y las librerías Amauta y Prometeo, junto a la participación de escritores invitados de otras provincias. En tanto, en la capital, desde las 20 y en Caprice (Chacabuco 437) tendrá lugar el taller literario “Come de mí”, para abordar desde la escritura creativa el símbolo del canibalismo en la literatura y en la creación de obras propias, a cargo de Desenterrando Voces.