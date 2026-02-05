Secciones
Estreno de cine: el inesperado antihéroe que enfrenta el poder

“El vengador tóxico” es el reboot del personaje creado en 1984 para las nuevas audiencias.

SIN LÍMITES. “El vengador tóxico” mezcla terror con humor negro. SIN LÍMITES. “El vengador tóxico” mezcla terror con humor negro.
Hace 3 Hs

Winston Gooze es un trabajador de limpieza tímido y maltratado. Un accidente que sufre, al caer a un estanque con desechos químicos tóxicos, cambia su vida para siempre y lo transforma en una criatura mutante de fuerza sobrehumana descomunal y apariencia monstruosa. Convertido en un antihéroe improbable, se enfrentará a corporaciones inescrupulosas, criminales violentos y figuras del poder tan repugnantes como el mundo que representan, decidido a hacer el bien y a perseguir a todas las personas que le han hecho daño e ignorado durante toda su existencia y que amenazan a su hijo, sus amigos y su comunidad.

Este es el argumento de “El vengador tóxico”, la película de terror, humor negro y crítica social irónica basado en el personaje creado por la productora Troma, en una reformulación que busca seducir a una nueva generación pero manteniendo el espíritu irreverente del filme trash original dirigido por Michael Herz y Lloyd Kaufman en 1984 (tuvo tres secuelas hasta 2000).

El reboot fue escrito y dirigido por Macon Blair, con Peter Dinklage como el protagonista central y Kevin Bacon y Elijah Wood como sus villanos antagonistas. Jacob Tremblay y Taylour Paige completan el elenco de una propuesta que se caracteriza por lo grotesco de sus personajes, llevados al extremo como modo satírico de cuestionar a los factores de poder.

Expansión

Cuando surgió hace cuatro décadas, “Gooze trascendió el cine y se expandió a series animadas, cómics, videojuegos, merchandising y hasta musicales teatrales como símbolo de la contracultura”, se recuerda en la promoción de esta película, distribuida por Terrorífico Films. “Lejos de ser un simple remake, el nuevo ‘Vengador tóxico’ funciona como una relectura contemporánea que mantiene el espíritu anárquico inicial e incorpora temas actuales como la corrupción corporativa, la desigualdad social y la deshumanización del individuo. El resultado es una película que dialoga tanto con los fans históricos de Troma como con nuevas audiencias, sin pedir disculpas por su exceso, su violencia ni su incorrección”, se adelanta.

La producción se estrenó en la apertura del Fantastic Fest de 2023, pero llegó a las salas de Estados Unidos el año pasado y esta semana debuta en los cines argentinos.

