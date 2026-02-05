Estreno de cine: el inesperado antihéroe que enfrenta el poder

Expansión

Cuando surgió hace cuatro décadas, “Gooze trascendió el cine y se expandió a series animadas, cómics, videojuegos, merchandising y hasta musicales teatrales como símbolo de la contracultura”, se recuerda en la promoción de esta película, distribuida por Terrorífico Films. “Lejos de ser un simple remake, el nuevo ‘Vengador tóxico’ funciona como una relectura contemporánea que mantiene el espíritu anárquico inicial e incorpora temas actuales como la corrupción corporativa, la desigualdad social y la deshumanización del individuo. El resultado es una película que dialoga tanto con los fans históricos de Troma como con nuevas audiencias, sin pedir disculpas por su exceso, su violencia ni su incorrección”, se adelanta.