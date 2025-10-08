Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
La resolución la tomó el juez federal José Manuel Díaz Vélez. Embargo por $1.400 millones.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
El ex intendente Luis Campos.
Por
Juan Manuel Montero
Hace 47 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Buenos Aires
Alberdi
Juan Bautista Alberdi
Osvaldo Jaldo
WhatsApp
Luis Campos
Ministerio Público
Sandra Beatriz Figueroa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
Condenaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur
Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más