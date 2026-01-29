El teatro, una escuela de sensibilidad y disciplina

Tal vez para los jóvenes de hoy esta experiencia pueda seguir siendo una puerta abierta. Que no intimide la idea de acercarse a autores clásicos del siglo XX, del XIX o incluso a Shakespeare. Que no haya reparos en animarse a decir palabras escritas hace décadas o siglos, porque en ellas siguen latiendo las mismas preguntas humanas. Para quienes sientan, aunque sea de modo incipiente, una vocación artística, o simplemente el deseo de probar algo distinto, el teatro continúa siendo una escuela silenciosa y poderosa: de sensibilidad, de disciplina y, sobre todo, de humanidad.