Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Un allanamiento en un supuesto taller mecánico por una causa de amenazas terminó con el secuestro de alrededor de 160 kilos de marihuana que estaban ocultos en bolsas de arpillera. El operativo se concretó durante la noche del martes en San Juan al 1.800, en pleno barrio El Bosque.
La Policía llegó hasta el inmueble por una orden judicial originada en la dependencia de Lastenia, dependiente de la Unidad Regional Este. Se trata del mayor secuestro de drogas concretado por una comisaría en la zona. La sospecha es que el establecimiento era utilizado como centro de acopio y que las sustancias eran luego distribuidas por provincias de la región.
El Jefe de Policía, Joaquín Girvau, detalló que hay tres detenidos, dos de ellos mayores de edad y un menor de 17 años. Afirmó que, por orden del Juzgado Federal, ambos adultos ya se encuentran incomunicados; mientras tanto, de acuerdo con lo que indica la ley, el joven fue entregado a sus padres.
Las bolsas contenían 79 paquetes, de dos kilos cada uno. “Cuando el personal policial, con presencia de testigos, comienza a requisar todo el lugar en busca de armas de fuego, nos encontramos con esto. La verdad es que la sorpresa fue grande”, expresó.
Además del secuestro de droga, Girvau confirmó la retención de automóviles y teléfonos celulares catalogados como “muy valiosos” para la Policía y la Justicia Federal.
Aseguró que el local allanado era alquilado por parte de los detenidos y usado como supuesto taller mecánico. “Aparentemente habría sido alquilado como una pantalla para acopiar droga para vender”, afirmó.
Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona, para registrar los movimientos alrededor del lugar, importantes para seguir la pesquisa.
Participación
Girvau destacó la importancia de la participación ciudadana y extendió su reconocimiento a los efectivos de la comisaría de Lastenia por el éxito del operativo. El funcionario subrayó la valentía de los vecinos que se presentaron como testigos y reafirmó que el compromiso de la comunidad es un pilar fundamental para el avance de investigaciones que culminan en secuestros de gran relevancia.
Al ser consultado en una entrevista en LA GACETA Play acerca de los controles y el secuestro de estupefacientes en la frontera, destacó la labor de Tucumán y mencionó que se trabaja con otras provincias para frenar el avance de la problemática. “La verdad es que en los puestos fronterizos concretamos grandes secuestros de droga. Tucumán se hace fuerte en los controles, se hace fuerte en la fase preventiva, pero por supuesto que hay demasiados caminos alternativos que tratamos de cubrir, también tenemos que hacerlo fuerte en otras provincias. Trabajamos con ellas, pero creo que hay que seguir con esta metodología. Hay que ser inflexible en cada control”, sentenció.
Política de seguridad
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo vinculó este operativo con la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico que el Gobierno provincial viene implementando. “Desde aquel 29 de octubre de 2023, cuando nos hicimos cargo del gobierno, hemos fijado una política en materia de seguridad y en materia carcelaria muy dura, muy eficiente y muy planificada -sostuvo-. Hoy estamos obteniendo los resultados, fundamentalmente ayudando al Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y poniendo en vigencia la Ley de Narcomenudeo en la provincia de Tucumán”.
Respecto al procedimiento concretado en El Bosque, el Gobernador explicó que fue el resultado de un trabajo sostenido de investigación y coordinación institucional. “Lo de pasó fue producto del trabajo de inteligencia que viene realizando nuestra Policía a través de las unidades especiales, con el acompañamiento de la Justicia”, apuntó.
Jaldo aclaró que todos los detalles del operativo quedaron a disposición de la Justicia Federal y subrayó el impacto social que tiene este tipo de procedimientos: “ustedes se imaginan esos 160 kilos distribuidos en la provincia de Tucumán y el daño que se le estaría haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a cualquier persona que consuma este tipo de sustancias”.