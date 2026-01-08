Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Al ser consultado en una entrevista en LA GACETA Play acerca de los controles y el secuestro de estupefacientes en la frontera, destacó la labor de Tucumán y mencionó que se trabaja con otras provincias para frenar el avance de la problemática. “La verdad es que en los puestos fronterizos concretamos grandes secuestros de droga. Tucumán se hace fuerte en los controles, se hace fuerte en la fase preventiva, pero por supuesto que hay demasiados caminos alternativos que tratamos de cubrir, también tenemos que hacerlo fuerte en otras provincias. Trabajamos con ellas, pero creo que hay que seguir con esta metodología. Hay que ser inflexible en cada control”, sentenció.