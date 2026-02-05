Secciones
SociedadActualidad

Cómo y cuándo tramitar el Boleto Educativo Municipal en la capital

La inscripción para acceder al boleto comienza el lunes 9 de febrero en San Lorenzo 1270 y está destinado a alumnos de primaria y secundaria de la capital.

SUBEM. Estudiantes de la capital podrán viajar gratis en las líneas urbanas durante 2026. SUBEM. Estudiantes de la capital podrán viajar gratis en las líneas urbanas durante 2026. / MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Hace 4 Hs

Más de 40.000 estudiantes de los niveles primario y secundario de San Miguel de Tucumán volverán a contar este año con el Boleto Educativo Municipal (BEM), que les permite viajar gratis en las líneas urbanas de colectivo para asistir a clases.

La Municipalidad iniciará el lunes 9 de febrero el operativo de inscripción y entrega de las tarjetas SUBEM para quienes acrediten residencia en la capital y asistan a establecimientos públicos.

Dónde y cuándo hacer el trámite

El operativo se realizará en la sede de la Dirección de Respuesta Rápida, en San Lorenzo 1270, de 8 a 18 horas. 

El beneficio alcanza a quienes cursan en escuelas públicas primarias y secundarias y utilizan las líneas urbanas de ómnibus, de la 1 a la 19, para trasladarse a clases durante el ciclo lectivo.

Este año, el proceso comenzará antes que en períodos anteriores, con el objetivo de que los alumnos puedan iniciar el ciclo escolar con el beneficio ya activo en sus tarjetas.

Qué deben llevar quienes ya tuvieron el BEM

Los alumnos que accedieron al Boleto Educativo Municipal el año pasado deben presentarse con dos elementos clave:

- La tarjeta SUBEM utilizada en el ciclo lectivo anterior, ya que es nominada y contiene los datos del estudiante.

- La libreta escolar que acredite que el alumno pasó de grado.

Este punto es fundamental para agilizar el trámite, ya que no será necesario volver a cargar la información del estudiante en el sistema.

En caso de extravío o rotura de la tarjeta, ya no se entregará un nuevo plástico sin costo. En esas situaciones, deberán abonar $1.500 a través de un link de pago digital para obtener una nueva tarjeta, que corresponde al valor oficial de la SUBE a nivel nacional.

Qué deben presentar quienes se inscriben por primera vez

Los estudiantes que tramiten el beneficio por primera vez deberán presentar:

- Constancia de alumno regular emitida por la institución educativa.

- Si todavía no cuentan con ese certificado, podrán asistir con la libreta escolar donde conste que el alumno pasó de año.

- Para estos nuevos beneficiarios, la tarjeta SUBEM será entregada de manera gratuita.

Cronograma por orden alfabético

Para organizar la atención y evitar largas esperas, la entrega de las tarjetas se realizará por orden alfabético durante la semana.

El cronograma será el siguiente en la sede de San Lorenzo 1270:

- Lunes 9 de febrero: apellidos que comienzan con A, B y C.

- Martes 10: D, E, F y G.

- Miércoles 11: H, I, J, K, L, M y Ñ.

- Jueves 12: O, P, Q, R, S y T.

- Viernes 13: U, V, W, X, Y y Z.

Quienes no puedan asistir el día asignado podrán hacerlo en la semana siguiente, cuando el operativo continuará con la misma modalidad.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánRossana ChahlaBoleto Universitario GratuitoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Martín es mucho más grande que Atlético: la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

"San Martín es mucho más grande que Atlético": la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

San Martín de Tucumán confirmó días, horarios y precios para la venta de entradas del amistoso ante Tucumán Central

San Martín de Tucumán confirmó días, horarios y precios para la venta de entradas del amistoso ante Tucumán Central

Apps de transporte en San Miguel de Tucumán: avanzan en un registro para los choferes

Apps de transporte en San Miguel de Tucumán: avanzan en un registro para los choferes

Ferias municipales: ¿en qué lugares estarán este fin de semana?

Ferias municipales: ¿en qué lugares estarán este fin de semana?

Debut en puerta y últimos refuerzos al caer: la mirada de Yllana en San Martín

Debut en puerta y últimos refuerzos al caer: la mirada de Yllana en San Martín

Lo más popular
Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
1

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
2

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
4

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika
5

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez
6

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Más Noticias
Por qué WhatsApp pasaría a ser pago: ¿cuánto va a costar?

Por qué WhatsApp pasaría a ser pago: ¿cuánto va a costar?

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Bill Gates dijo que se arrepiente de cada minuto que pasó con Jeffrey Epstein

Bill Gates dijo que se arrepiente de "cada minuto" que pasó con Jeffrey Epstein

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

La UNT pide ser querellante en una causa por usurpación de un predio en Tapia

La UNT pide ser querellante en una causa por usurpación de un predio en Tapia

Comentarios