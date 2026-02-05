Cómo y cuándo tramitar el Boleto Educativo Municipal en la capital

Más de 40.000 estudiantes de los niveles primario y secundario de San Miguel de Tucumán volverán a contar este año con el Boleto Educativo Municipal (BEM), que les permite viajar gratis en las líneas urbanas de colectivo para asistir a clases.
La Municipalidad iniciará el lunes 9 de febrero el operativo de inscripción y entrega de las tarjetas SUBEM para quienes acrediten residencia en la capital y asistan a establecimientos públicos.
Dónde y cuándo hacer el trámite
El operativo se realizará en la sede de la Dirección de Respuesta Rápida, en San Lorenzo 1270, de 8 a 18 horas.
El beneficio alcanza a quienes cursan en escuelas públicas primarias y secundarias y utilizan las líneas urbanas de ómnibus, de la 1 a la 19, para trasladarse a clases durante el ciclo lectivo.
Este año, el proceso comenzará antes que en períodos anteriores, con el objetivo de que los alumnos puedan iniciar el ciclo escolar con el beneficio ya activo en sus tarjetas.
Qué deben llevar quienes ya tuvieron el BEM
Los alumnos que accedieron al Boleto Educativo Municipal el año pasado deben presentarse con dos elementos clave:
- La tarjeta SUBEM utilizada en el ciclo lectivo anterior, ya que es nominada y contiene los datos del estudiante.
- La libreta escolar que acredite que el alumno pasó de grado.
Este punto es fundamental para agilizar el trámite, ya que no será necesario volver a cargar la información del estudiante en el sistema.
En caso de extravío o rotura de la tarjeta, ya no se entregará un nuevo plástico sin costo. En esas situaciones, deberán abonar $1.500 a través de un link de pago digital para obtener una nueva tarjeta, que corresponde al valor oficial de la SUBE a nivel nacional.
Qué deben presentar quienes se inscriben por primera vez
Los estudiantes que tramiten el beneficio por primera vez deberán presentar:
- Constancia de alumno regular emitida por la institución educativa.
- Si todavía no cuentan con ese certificado, podrán asistir con la libreta escolar donde conste que el alumno pasó de año.
- Para estos nuevos beneficiarios, la tarjeta SUBEM será entregada de manera gratuita.
Cronograma por orden alfabético
Para organizar la atención y evitar largas esperas, la entrega de las tarjetas se realizará por orden alfabético durante la semana.
El cronograma será el siguiente en la sede de San Lorenzo 1270:
- Lunes 9 de febrero: apellidos que comienzan con A, B y C.
- Martes 10: D, E, F y G.
- Miércoles 11: H, I, J, K, L, M y Ñ.
- Jueves 12: O, P, Q, R, S y T.
- Viernes 13: U, V, W, X, Y y Z.
Quienes no puedan asistir el día asignado podrán hacerlo en la semana siguiente, cuando el operativo continuará con la misma modalidad.