Una fundación tucumana abrió búsquedas laborales para estudiantes con discapacidad

Fundación León lanzó nuevas convocatorias de inclusión laboral para personas con discapacidad en Tucumán, en alianza con Scania Argentina. La propuesta está dirigida a estudiantes mayores de 18 años que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y ofrece entrenamientos para el trabajo en distintas áreas profesionales, con el objetivo de generar oportunidades reales de inserción laboral.