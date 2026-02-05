Una fundación tucumana abrió búsquedas laborales para estudiantes con discapacidad

Fundación León lanzó nuevas convocatorias de inclusión laboral para personas con discapacidad en Tucumán, en alianza con Scania Argentina. La propuesta está dirigida a estudiantes mayores de 18 años que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y ofrece entrenamientos para el trabajo en distintas áreas profesionales, con el objetivo de generar oportunidades reales de inserción laboral.
La iniciativa forma parte del trabajo sostenido que la organización desarrolla desde hace 21 años en comunidades periurbanas, rurales e indígenas del Noroeste Argentino, a través de programas de educación, envejecimiento activo y acompañamiento familiar. En total, más de 19.000 personas fueron beneficiadas por sus acciones.
Desde la fundación destacan que la inclusión laboral de personas con discapacidad no debe ser una excepción ni una novedad, sino una práctica habitual basada en derechos. “Es nuestra tarea generar espacios”, señalaron desde la organización en sus redes sociales.
Tres convocatorias y cómo postularse
Las propuestas de entrenamiento para el trabajo se dividen en tres convocatorias, orientadas a diferentes áreas de formación:
Primera convocatoria
Está destinada a estudiantes de:
- Ingeniería Industrial.
- Ingeniería Mecánica.
- Licenciatura en Administración de Empresas.
- Tecnicatura o Licenciatura en Recursos Humanos.
- Contador Público.
Los entrenamientos se desarrollarán en los sectores de Compras, Ingeniería y P&C.
Post Instagram
Segunda convocatoria
Apunta a perfiles vinculados a:
- Licenciatura en Comercio Exterior y carreras afines.
- Tecnicatura o Licenciatura en Higiene y Seguridad (H&S).
- Ingeniería en Sistemas de Información, Computación o similares.
En este caso, los sectores son Comercio Exterior, SHE e IT.
Post Instagram
Tercera convocatoria
Está orientada a estudiantes de:
- Electromecánica.
- Mecatrónica.
- Electrónica.
- Desarrollo de software o carreras afines.
Las prácticas se realizarán en áreas de Producción, Logística, Mantenimiento y SPS.
Las personas interesadas deben enviar su CV y adjuntar el Certificado Único de Discapacidad al correo electrónico: discapacidad@fundacionleon.org.ar. La convocatoria representa una nueva oportunidad para avanzar hacia entornos laborales más diversos, accesibles y equitativos, y reafirma el compromiso de Fundación León y Scania Argentina con una inclusión que no sea simbólica, sino concreta y sostenida en el tiempo.