OpiniónColumnas Llueve sobre mojado Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte La madrugada coscoína es territorio de Melina Cabocota Recuerdos fotográficos: cábala antes del show: “dormir la siesta” La fiesta del Seven de Tafí del Valle