Pacha Rock 2026: el festival solidario vuelve a Amaicha del Valle con más de 20 artistas

Se realizará el 6 y 7 de febrero a beneficio de la Escuela N°10 de Amaicha “Claudia Vélez de Cano”.

CULTURA Y COMPROMISO SOCIAL. El Contuvernio, banda tucumana, se presentará el sábado 7 de febrero. / INSTAGRAM @elcontuvernio CULTURA Y COMPROMISO SOCIAL. El Contuvernio, banda tucumana, se presentará el sábado 7 de febrero. / INSTAGRAM @elcontuvernio
Hace 4 Hs

Llega la segunda edición del Pacha Rock, una iniciativa cultural y solidaria que se realizará este viernes 6 y sábado 7 de febrero en Amaicha del Valle. El festival tendrá lugar en el Club Deportivo Amaicha y reunirá a más de 20 bandas, solistas, muralistas y feriantes, con una propuesta que combina rock, identidad cultural y compromiso social. Todo lo recaudado será destinado a la Escuela N°10 de Amaicha “Claudia Vélez de Cano”.

El encuentro es apto para todo público (ATP) y propone dos jornadas intensas donde la música se cruza con la cultura ancestral y la solidaridad. La apertura de cada día contará con una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, realizada por referentes de la comunidad.

Un festival que crece en los Valles Calchaquíes

El viernes 6 de febrero, la grilla incluirá a Duende de Tafí, Metaroot, Momentáneamente, Mi Elección de Vida, Mi Último Intento, Melitón Arjona, Trompo y sus Destajadores, Quiénes son los que vienen, Andrea Mamondes, Vampiro Indio y Los Chonis, entre otros.

El sábado 7, subirán al escenario Francheros (Buenos Aires), La Freestalera, Estonia Rock, Bogardus, Burro de Arranque Rock, Sullka Wara, Antigua Rocca, Niño Fuego, Nancy Pedro, El Contuvernio y Mensajeros Químicos. El cierre volverá a estar marcado por una ceremonia dedicada a la Madre Tierra.

ROCK EN LOS VALLES. El festival reunirá a más de 20 bandas y artistas en Amaicha del Valle. / INSTAGRAM @pacha.rock ROCK EN LOS VALLES. El festival reunirá a más de 20 bandas y artistas en Amaicha del Valle. / INSTAGRAM @pacha.rock

Entradas, beneficios y causa solidaria

Las entradas anticipadas cuestan $ 25.000 y pueden adquirirse a través de alpogo.com o de manera presencial en Lunáticos Viajantes (Mendoza al 148, San Miguel de Tucumán). También habrá venta en puerta: quienes colaboren con útiles escolares accederán a un descuento en la entrada.

El Pacha Rock no solo busca consolidarse como un espacio para el rock en los Valles Calchaquíes, sino también reforzar los valores históricos del género: la solidaridad, el compromiso y el trabajo colectivo. En esta edición, la música vuelve a ser el puente para acompañar a una institución educativa clave de la comunidad.

Temas TucumánAmaicha del ValleArgentinaJóvenes
