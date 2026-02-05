Pacha Rock 2026: el festival solidario vuelve a Amaicha del Valle con más de 20 artistas

Llega la segunda edición del Pacha Rock, una iniciativa cultural y solidaria que se realizará este viernes 6 y sábado 7 de febrero en Amaicha del Valle. El festival tendrá lugar en el Club Deportivo Amaicha y reunirá a más de 20 bandas, solistas, muralistas y feriantes, con una propuesta que combina rock, identidad cultural y compromiso social. Todo lo recaudado será destinado a la Escuela N°10 de Amaicha “Claudia Vélez de Cano”.