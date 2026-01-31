Maquiavelo revive en la Casa Rosada: Milei, el Príncipe que confronta y negocia

Hay todavía mucho para afinar en este tema, pero el Gobierno ha dicho que no está dispuesto a realizar cambios centrales para asegurar los votos de la oposición dialoguista y la de los delegados de los gobernadores antes de llevarlo al recinto y así lo transmitió el ministro del Interior, Diego Santilli. Pero, para que todo no resulte tan drástico, otro de los temas que hay que mirar en paralelo son las modificaciones al impuesto a las Ganancias, que los mandatarios provinciales quieren retocar y no sería extraño que se trate caso por caso y que consigan reintegros quienes voten a favor.