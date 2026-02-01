Secciones
Espectáculos

Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas

Dentro de las novedades locales, destaca la segunda temporada de En el barro, cuya fecha de lanzamiento quedó programada para el 13 de febrero.

Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas Netflix
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Netflix inicia febrero de 2026 con una cartelera diversa que integra producciones nacionales, el regreso de series exitosas y estrenos cinematográficos directos en Argentina. Dentro de las novedades locales, destaca la segunda temporada de En el barro, cuya fecha de lanzamiento quedó programada para el 13 de febrero, consolidándose como uno de los platos fuertes de la plataforma para este mes.

Del éxito en Netflix a mozo en Argentina: la historia del actor español que dejó la fama

Del éxito en Netflix a mozo en Argentina: la historia del actor español que dejó la fama

El calendario de estrenos internacionales también presenta regresos esperados, como la cuarta temporada de El abogado del Lincoln el 5 de febrero y nuevos episodios de El agente nocturno a partir del día 19. Para finalizar el mes, la plataforma completará la cuarta entrega de Bridgerton con el estreno de su segunda parte el 26 de febrero, cerrando así un ciclo de lanzamientos de alto perfil.

Calendario completo de las Series que llegan a Netflix en febrero de 2026

-1 de febrero de 2026 – Brillantina y oro: Danza sobre hielo. Docuserie que sigue a las principales parejas de danza sobre hielo en la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, con foco en la competencia y la preparación física y emocional.

-3 de febrero de 2026 – Mo Gilligan: In The Moment. Especial de comedia en el que el humorista británico repasa su salto a la fama internacional y su vínculo con la industria del entretenimiento.

-5 de febrero de 2026 – El abogado del Lincoln (temporada 4). La serie judicial protagonizada por Manuel García-Rulfo regresa con nuevos casos y conflictos personales para Mickey Haller.

-5 de febrero de 2026 – Las leonas. Serie francesa de atracos que sigue a cinco mujeres que deciden asaltar un banco para resolver un problema inesperado.

-5 de febrero de 2026 – Unfamiliar. Thriller alemán sobre dos exespías enfrentados a secretos del pasado que vuelven a ponerlos en peligro.

-6 de febrero de 2026 – Salvador. Serie española protagonizada por Luis Tosar, centrada en un padre que descubre la radicalización de su hija.

-9 de febrero de 2026 – Motorvalley. Producción italiana ambientada en el mundo del automovilismo, con personajes que intentan reconstruir su vida a partir de la competencia.

-11 de febrero de 2026 – Niños de plomo. Miniserie polaca en la que una médica descubre las consecuencias de la contaminación industrial en una comunidad infantil.

-12 de febrero de 2026 – Cómo llegar al cielo desde Belfast. Serie irlandesa que sigue a tres amigas envueltas en una investigación marcada por secretos del pasado.

-12 de febrero de 2026 – El investigador con millones de seguidores. Serie taiwanesa que cruza crimen, redes sociales e investigación policial.

-13 de febrero de 2026 – El museo de la inocencia. Adaptación turca ambientada en la Estambul de los años 70, centrada en una obsesión amorosa.

-13 de febrero de 2026 – El arte de parecer Sarah.

-13 de febrero de 2026 - En el barro (temporada 2).

--16 de febrero de 2026 – La cruda realidad: Dentro de America’s Next Top Model.

-18 de febrero de 2026 – Soy Gordon Ramsay.

-19 de febrero de 2026 – El agente nocturno (temporada 3).

-20 de febrero de 2026 – La ley de Las Vegas.

-26 de febrero de 2026 – El flow de Kagoen.

-26 de febrero de 2026 – Bridgerton (temporada 4, parte 2)

Películas que llegan a Netflix en febrero de 2026

En el terreno del cine, febrero incorpora películas originales y producciones internacionales como Las leonas, Cómo llegar al cielo desde Belfast, Cortafuego y Pavana, con estrenos distribuidos a lo largo de todo el mes.

-4 de febrero de 2026 – La investigación sobre Lucy Letby.

-6 de febrero de 2026 – La reina del ajedrez.

-6 de febrero de 2026 – ¡Uf! ¿Solo amigos?.

-10 de febrero de 2026 – Ahí estoy yo.

-11 de febrero de 2026 – Hermandad: Estado de terror.

-13 de febrero de 2026 – El tour universitario con Joe.

-13 de febrero de 2026 – La celda de los milagros.

-19 de febrero de 2026 – El vínculo sueco.

-20 de febrero de 2026 – Cortafuego.

-20 de febrero de 2026 – Pavana.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Por qué se habla de un nuevo Océano y la separación de África: ¿qué significa?

Por qué se habla de un nuevo Océano y la separación de África: ¿qué significa?

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Lo más popular
A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
1

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
2

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
3

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán
4

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
5

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán
6

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

Más Noticias
Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios