Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas

Netflix inicia febrero de 2026 con una cartelera diversa que integra producciones nacionales, el regreso de series exitosas y estrenos cinematográficos directos en Argentina. Dentro de las novedades locales, destaca la segunda temporada de En el barro, cuya fecha de lanzamiento quedó programada para el 13 de febrero, consolidándose como uno de los platos fuertes de la plataforma para este mes.
El calendario de estrenos internacionales también presenta regresos esperados, como la cuarta temporada de El abogado del Lincoln el 5 de febrero y nuevos episodios de El agente nocturno a partir del día 19. Para finalizar el mes, la plataforma completará la cuarta entrega de Bridgerton con el estreno de su segunda parte el 26 de febrero, cerrando así un ciclo de lanzamientos de alto perfil.
Calendario completo de las Series que llegan a Netflix en febrero de 2026
-1 de febrero de 2026 – Brillantina y oro: Danza sobre hielo. Docuserie que sigue a las principales parejas de danza sobre hielo en la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, con foco en la competencia y la preparación física y emocional.
-3 de febrero de 2026 – Mo Gilligan: In The Moment. Especial de comedia en el que el humorista británico repasa su salto a la fama internacional y su vínculo con la industria del entretenimiento.
-5 de febrero de 2026 – El abogado del Lincoln (temporada 4). La serie judicial protagonizada por Manuel García-Rulfo regresa con nuevos casos y conflictos personales para Mickey Haller.
-5 de febrero de 2026 – Las leonas. Serie francesa de atracos que sigue a cinco mujeres que deciden asaltar un banco para resolver un problema inesperado.
-5 de febrero de 2026 – Unfamiliar. Thriller alemán sobre dos exespías enfrentados a secretos del pasado que vuelven a ponerlos en peligro.
-6 de febrero de 2026 – Salvador. Serie española protagonizada por Luis Tosar, centrada en un padre que descubre la radicalización de su hija.
-9 de febrero de 2026 – Motorvalley. Producción italiana ambientada en el mundo del automovilismo, con personajes que intentan reconstruir su vida a partir de la competencia.
-11 de febrero de 2026 – Niños de plomo. Miniserie polaca en la que una médica descubre las consecuencias de la contaminación industrial en una comunidad infantil.
-12 de febrero de 2026 – Cómo llegar al cielo desde Belfast. Serie irlandesa que sigue a tres amigas envueltas en una investigación marcada por secretos del pasado.
-12 de febrero de 2026 – El investigador con millones de seguidores. Serie taiwanesa que cruza crimen, redes sociales e investigación policial.
-13 de febrero de 2026 – El museo de la inocencia. Adaptación turca ambientada en la Estambul de los años 70, centrada en una obsesión amorosa.
-13 de febrero de 2026 – El arte de parecer Sarah.
-13 de febrero de 2026 - En el barro (temporada 2).
--16 de febrero de 2026 – La cruda realidad: Dentro de America’s Next Top Model.
-18 de febrero de 2026 – Soy Gordon Ramsay.
-19 de febrero de 2026 – El agente nocturno (temporada 3).
-20 de febrero de 2026 – La ley de Las Vegas.
-26 de febrero de 2026 – El flow de Kagoen.
-26 de febrero de 2026 – Bridgerton (temporada 4, parte 2)
Películas que llegan a Netflix en febrero de 2026
En el terreno del cine, febrero incorpora películas originales y producciones internacionales como Las leonas, Cómo llegar al cielo desde Belfast, Cortafuego y Pavana, con estrenos distribuidos a lo largo de todo el mes.
-4 de febrero de 2026 – La investigación sobre Lucy Letby.
-6 de febrero de 2026 – La reina del ajedrez.
-6 de febrero de 2026 – ¡Uf! ¿Solo amigos?.
-10 de febrero de 2026 – Ahí estoy yo.
-11 de febrero de 2026 – Hermandad: Estado de terror.
-13 de febrero de 2026 – El tour universitario con Joe.
-13 de febrero de 2026 – La celda de los milagros.
-19 de febrero de 2026 – El vínculo sueco.
-20 de febrero de 2026 – Cortafuego.
-20 de febrero de 2026 – Pavana.