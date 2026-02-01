Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas

El calendario de estrenos internacionales también presenta regresos esperados, como la cuarta temporada de El abogado del Lincoln el 5 de febrero y nuevos episodios de El agente nocturno a partir del día 19. Para finalizar el mes, la plataforma completará la cuarta entrega de Bridgerton con el estreno de su segunda parte el 26 de febrero, cerrando así un ciclo de lanzamientos de alto perfil.