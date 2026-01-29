El truco definitivo para comer saludable durante una semana: cómo hacer "meal prep" y tener comidas listas

La eficiencia del meal prep nace de una planificación estratégica que requiere apenas treinta minutos para diseñar el menú y organizar la lista de compras. Este proceso previo permite un ahorro de hasta tres horas durante la semana al evitar visitas innecesarias al mercado o dudas frente a la cocina. La técnica de cocina por bloques permite preparar proteínas, granos y salsas de forma simultánea, optimizando cada recurso. El uso de recipientes de vidrio y un etiquetado preciso con fechas de elaboración garantizan la frescura de los alimentos y eliminan el desperdicio en el hogar.