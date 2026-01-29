"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Antes de dar a conocer su fallo, el juez Eduardo González señaló que no observó que Sosa estuviera afectado por un síndrome de abstinencia. Sin embargo, consideró necesario atender los planteos de la defensa. Por ese motivo, ordenó que un especialista en salud mental lo evaluara y emitiera un informe sobre su estado para definir los pasos a seguir. Además, dispuso que el Servicio Penitenciario elabore un reporte sobre sus condiciones de encierro. Se otorgó un plazo de 48 horas para cumplir con lo solicitado, bajo apercibimiento de aplicar una multa de $500.000 por día.