Secciones
SociedadActualidad

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

Con una potencia elevada y una estética moderna, el aparato logra optimizar tanto el espacio en la cocina como los tiempos de preparación de cada receta.

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción? freidora de aire
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La marca HDC introduce al mercado el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un dispositivo diseñado para renovar la experiencia culinaria en el hogar. Este equipo multifunción combina las capacidades de una freidora de aire, un horno convencional y un deshidratador en una sola estructura. Con una potencia elevada y una estética moderna, el aparato logra optimizar tanto el espacio en la cocina como los tiempos de preparación de cada receta.

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Este modelo, ya disponible en Argentina, facilita la elaboración de platos diversos que incluyen desde pizzas crocantes y carnes asadas hasta frutas deshidratadas y frituras libres de aceite. El sistema garantiza resultados de calidad profesional mientras reduce a la mitad el tiempo de cocción necesario en comparación con métodos tradicionales. Esta propuesta resulta ideal para quienes priorizan la practicidad y buscan una alimentación equilibrada sin dedicar largas horas a la cocina.

Cuál es el nuevo reemplazo de la freidora de aire

El horno smart HAF-SO30LBK cuenta con una potencia de 1800 W y una capacidad interior de 30 litros. Está diseñado para cocinar sin grasa adicional y con máxima eficiencia energética. Entre sus principales ventajas se destaca su versatilidad: permite freír, hornear, asar, deshidratar y realizar múltiples preparaciones desde una gran pantalla táctil intuitiva.

El equipo incorpora 18 programas automáticos preestablecidos y ofrece la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, una función pensada para lograr resultados precisos y homogéneos. Además, su sistema de convección distribuye el calor de forma uniforme, logrando alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro, incluso en recetas caseras.

Otro punto fuerte es su puerta de cinco capas con doble vidrio, que garantiza un alto rendimiento energético y permite controlar visualmente el proceso de cocción sin perder calor.

Características principales

Entre sus especificaciones técnicas más relevantes se encuentran:

- Potencia: 1800 W

- Capacidad interior: 30 litros

- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C

- Temporizador: hasta 12 horas, especialmente en la función deshidratar

- Pantalla táctil de gran tamaño con 18 modos de cocción preestablecidos

- Puerta de cinco capas con doble vidrio para mayor ahorro energético

- Sistema de cocción por convección

- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento

- Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción

- Accesorios incluidos: rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír y manipulador de bandeja

Gracias a esta amplia variedad de funciones, el horno inteligente de HDC puede reemplazar varios electrodomésticos tradicionales, ayudando a reducir el consumo energético, el tiempo de preparación y el espacio ocupado en la cocina.

Se comercializa actualmente en la Argentina a un precio aproximado de $306.900, tanto en casas de electrodomésticos como en marketplaces online.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Low carb o keto? Las claves para entender cuál es la alternativa más saludable

¿Low carb o keto? Las claves para entender cuál es la alternativa más saludable

Pan de avena en un minuto: la receta viral que se hace en el microondas

Pan de avena en un minuto: la receta viral que se hace en el microondas

Por qué deberías empezar a mezclar vinagre y naranja hoy mismo

Por qué deberías empezar a mezclar vinagre y naranja hoy mismo

Alimentación sin harinas: ideas de comidas, colaciones y postres para toda la semana

Alimentación sin harinas: ideas de comidas, colaciones y postres para toda la semana

Horno eléctrico o air fryer: cuál conviene para reducir el consumo de energía

Horno eléctrico o air fryer: cuál conviene para reducir el consumo de energía

Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
2

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
3

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
4

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
5

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
6

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Más Noticias
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

¿Se aproxima la llegada de El Niño?: qué reveló el último informe del Servicio Meteorológico Nacional

¿Se aproxima la llegada de El Niño?: qué reveló el último informe del Servicio Meteorológico Nacional

Comentarios