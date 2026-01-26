El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

La marca HDC introduce al mercado el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un dispositivo diseñado para renovar la experiencia culinaria en el hogar. Este equipo multifunción combina las capacidades de una freidora de aire, un horno convencional y un deshidratador en una sola estructura. Con una potencia elevada y una estética moderna, el aparato logra optimizar tanto el espacio en la cocina como los tiempos de preparación de cada receta.
Este modelo, ya disponible en Argentina, facilita la elaboración de platos diversos que incluyen desde pizzas crocantes y carnes asadas hasta frutas deshidratadas y frituras libres de aceite. El sistema garantiza resultados de calidad profesional mientras reduce a la mitad el tiempo de cocción necesario en comparación con métodos tradicionales. Esta propuesta resulta ideal para quienes priorizan la practicidad y buscan una alimentación equilibrada sin dedicar largas horas a la cocina.
Cuál es el nuevo reemplazo de la freidora de aire
El horno smart HAF-SO30LBK cuenta con una potencia de 1800 W y una capacidad interior de 30 litros. Está diseñado para cocinar sin grasa adicional y con máxima eficiencia energética. Entre sus principales ventajas se destaca su versatilidad: permite freír, hornear, asar, deshidratar y realizar múltiples preparaciones desde una gran pantalla táctil intuitiva.
El equipo incorpora 18 programas automáticos preestablecidos y ofrece la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, una función pensada para lograr resultados precisos y homogéneos. Además, su sistema de convección distribuye el calor de forma uniforme, logrando alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro, incluso en recetas caseras.
Otro punto fuerte es su puerta de cinco capas con doble vidrio, que garantiza un alto rendimiento energético y permite controlar visualmente el proceso de cocción sin perder calor.
Características principales
Entre sus especificaciones técnicas más relevantes se encuentran:
- Potencia: 1800 W
- Capacidad interior: 30 litros
- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
- Temporizador: hasta 12 horas, especialmente en la función deshidratar
- Pantalla táctil de gran tamaño con 18 modos de cocción preestablecidos
- Puerta de cinco capas con doble vidrio para mayor ahorro energético
- Sistema de cocción por convección
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
- Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción
- Accesorios incluidos: rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír y manipulador de bandeja
Gracias a esta amplia variedad de funciones, el horno inteligente de HDC puede reemplazar varios electrodomésticos tradicionales, ayudando a reducir el consumo energético, el tiempo de preparación y el espacio ocupado en la cocina.
Se comercializa actualmente en la Argentina a un precio aproximado de $306.900, tanto en casas de electrodomésticos como en marketplaces online.