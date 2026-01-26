El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

La marca HDC introduce al mercado el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un dispositivo diseñado para renovar la experiencia culinaria en el hogar. Este equipo multifunción combina las capacidades de una freidora de aire, un horno convencional y un deshidratador en una sola estructura. Con una potencia elevada y una estética moderna, el aparato logra optimizar tanto el espacio en la cocina como los tiempos de preparación de cada receta.