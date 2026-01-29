Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Narela Micaela Barreto, la joven argentina que era intensamente buscada desde el pasado 21 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada muerta en las últimas horas. La información fue confirmada por su padre y generó conmoción tanto entre sus familiares como en la comunidad argentina en el exterior.
Barreto tenía 28 años, era vecina de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires, y se encontraba radicada en Estados Unidos. Su familia había denunciado la desaparición luego de perder contacto con ella, lo que activó una búsqueda que se difundió principalmente a través de redes sociales.
La investigación dio un giro en las últimas horas tras el testimonio de un vecino del edificio donde vive la joven, quien aseguró haberla visto subir a un vehículo solicitado a través de una aplicación de transporte.
Según relató su prima Milagros en declaraciones televisivas, ese fue el último movimiento físico registrado de Narela. Antes de salir, la joven había comunicado a su madre que se dirigía a trabajar. Si bien sus amigas en California dieron la alerta el mismo viernes al notar que no regresaba a su domicilio, la familia sostiene que hubo actividad en su teléfono celular posteriormente.
Milagros detalló que Narela respondió mensajes hasta el lunes y que el dispositivo se mantuvo encendido hasta el mediodía de esa jornada, momento en que se apagó definitivamente al enterarse el entorno de la desaparición.
Inacción y reacción familiar
Oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, Narela tiene un pasado ligado al comercio local, donde manejaba un kiosco familiar antes de emigrar.
Su hermano Santiago comentó que, hasta hace unas semanas, la joven se desempeñaba como mesera, aunque recientemente había comenzado un nuevo trabajo del cual no se tienen mayores precisiones.
Ante el temor generado por los operativos de deportación impulsados por el gobierno de Donald Trump, los allegados se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), publicó el diario La Nación. El objetivo era descartar que hubiese sido detenida por el organismo, una hipótesis que fue negada por las autoridades. En ese sentido, su hermano confirmó que Narela mantiene todos sus papeles en regla y que su situación migratoria en el país norteamericano es completamente legal.