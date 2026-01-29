Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Ante el temor generado por los operativos de deportación impulsados por el gobierno de Donald Trump, los allegados se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), publicó el diario La Nación. El objetivo era descartar que hubiese sido detenida por el organismo, una hipótesis que fue negada por las autoridades. En ese sentido, su hermano confirmó que Narela mantiene todos sus papeles en regla y que su situación migratoria en el país norteamericano es completamente legal.