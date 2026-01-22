Luz y gas: quiénes pueden acceder al nuevo subsidio y cómo evitar perderlo

A diferencia del esquema previo, que dividía a los consumidores en tres niveles de ingresos y diversos programas sociales, el modelo actual simplifica la estructura a solo dos categorías: hogares que reciben el subsidio y hogares que no. El mantenimiento de la ayuda depende ahora de que los datos declarados coincidan con la realidad patrimonial de los solicitantes, ya que no se permite la duplicidad de beneficios.