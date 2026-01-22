Luz y gas: quiénes pueden acceder al nuevo subsidio y cómo evitar perderlo

El gobierno presentó el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), redefiniendo los criterios para recibir asistencia estatal en las facturas de luz y gas. Tras el fin de la segmentación por niveles, los usuarios deben verificar y actualizar su información para asegurar la continuidad del beneficio, mientras se establecen nuevos límites de exclusión basados en criterios más estrictos.
A diferencia del esquema previo, que dividía a los consumidores en tres niveles de ingresos y diversos programas sociales, el modelo actual simplifica la estructura a solo dos categorías: hogares que reciben el subsidio y hogares que no. El mantenimiento de la ayuda depende ahora de que los datos declarados coincidan con la realidad patrimonial de los solicitantes, ya que no se permite la duplicidad de beneficios.
La nueva normativa no evalúa exclusivamente el ingreso del titular, sino que analiza el ingreso y patrimonio total del grupo familiar para determinar la elegibilidad. De esta manera, el sistema busca dirigir los recursos de forma más precisa, eliminando la asistencia para aquellos sectores que superan los topes de bienes o ingresos establecidos por el Estado.
Quiénes pueden acceder al SEF
Pueden recibir subsidios los hogares con ingresos netos totales (es decir, sumando a todos los convivientes) que no superen un umbral de tres Canastas Básicas Totales (CBT) según el INDEC, medido para un hogar tipo 2.
Además, aunque un hogar supere ese umbral, puede seguir siendo considerado para el subsidio si se da alguna de estas condiciones:
-Que algún integrante tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
-Que haya un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.
-Que haya percepción de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Quiénes quedan excluidos del SEF
De acuerdo a las nuevas disposiciones de la Subsecretaría De Transición y Planeamiento Energético, quedarán excluidos como beneficiarios de los Subsidios Energéticos Focalizados aquellos:
-Hogares cuyos integrantes posean al menos un (1) automóvil con una antigüedad igual o menor a tres (3) años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente
-Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres (3) o más inmuebles
-Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) embarcación de lujo
-Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) aeronave
-Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios
El nuevo mapa del consumo
La medida, oficializada mediante criterios técnicos de la norma IRAM 11603, identifica las zonas "cálidas" y "muy cálidas" de la Argentina para ajustar los beneficios. De esta manera, el Gobierno implementó un incremento de hasta el 83% en los bloques con subsidio para las regiones septentrionales durante el trimestre estacional de verano (diciembre, enero y febrero).
El esquema de topes para el consumo eléctrico queda configurado de la siguiente manera:
-Zonas muy cálidas (NOA y NEA): El bloque subsidiado salta de 300 kWh a 550 kWh mensuales.
-Zonas cálidas: El límite se fija en 370 kWh mensuales.
-Resto del país: Se mantiene el bloque de verano en 300 kWh mensuales.
Esta decisión técnica recoge los planteos realizados por gobernadores, entes reguladores y defensorías del pueblo durante la Consulta Pública. El objetivo es introducir un criterio de equidad territorial, garantizando que los hogares vulnerables del norte cuenten con una cobertura acorde a su realidad climática, donde la refrigeración mediante electricidad es una necesidad de supervivencia y no una opción de confort.
Cómo llenar el formulario y qué documentación tener a mano
La Disposición 1/2026 aprobó el formulario oficial que deben completar quienes quieran inscribirse o mantener el subsidio en el ReSEF. El formulario es una declaración jurada y debe completarse con información precisa.
Datos personales del solicitante
-Nombre y apellido
-DNI y número de trámite del DNI
-CUIL
-Fecha de nacimiento
-Sexo registrado
Integrantes del hogar (grupo conviviente)
Se debe declarar la composición completa del hogar, incluyendo:
-Nombre y apellido de cada conviviente
-DNI y CUIL de cada uno
-Vínculo con el solicitante (pareja, hijo/a, etc.)
-Fecha de nacimiento
Domicilio y relación con la vivienda
-Dirección completa (calle, número, localidad, provincia, código postal)
-Relación con la vivienda (propietario, inquilino, etc.)
-El domicilio declarado debe coincidir con el que figura en las facturas del servicio para el que se pide subsidio.
-Datos de servicios energéticos
-Para cada servicio solicitado (luz, gas por red o garrafa):
-Número de cliente/servicio/contrato que figura en la factura
-Número de medidor
-Empresa prestadora
-Si la factura está a nombre del solicitante o de otro conviviente
-Declaración jurada final
Al terminar la carga de datos, se debe:
-Aceptar la declaración jurada de que toda la información es verdadera
-Autorizar los cruces de información con bases oficiales
-Confirmar que se notificará cualquier cambio en la composición del hogar o su situación económica
Sin esta aceptación, no se puede enviar el formulario.
Dónde y cómo presentar la solicitud
-Online: en la plataforma oficial de subsidios del Estado nacional.
-Presencial: en oficinas de ANSES u otros puntos habilitados, para quienes no puedan hacerlo por internet.
Si ya estabas inscripto en el antiguo RASE, no es obligatorio volver a anotarse, pero se recomienda actualizar los datos para evitar exclusiones automáticas.