Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Inseguridad

La decisión de permanecer en la vivienda, pese a las recomendaciones de gente amiga, está atravesada por el miedo a los robos y por el apego al hogar: “vecinos y familiares son los únicos que me dijeron que cierre todo y que vaya con ellos. Pero este hogar es como un hijo, lo vi crecer desde chica, desde que lo empecé; y realmente no lo quiero dejar. Además, hay gente a la que le gusta levantar lo ajeno, y con la caída del árbol tengo las chapas sueltas. Si me voy no estaré tranquila; tengo miedo de que me saquen las cosas. No voy a dormir”.