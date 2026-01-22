¿Low carb o keto? Las claves para entender cuál es la alternativa más saludable

Diferencias en la restricción de carbohidratos

Si su profesional de la salud le recomienda reducir su consumo de carbohidratos, hable con él sobre cuántos necesita para las funciones corporales básicas. Si necesita más flexibilidad, una dieta baja en carbohidratos puede ser más apropiada que la dieta keto. Una dieta baja en carbohidratos le permite consumir más carbohidratos, lo que le da flexibilidad diaria.

La dieta keto suele ser más estricta en cuanto a la ingesta diaria. Debido a esto, puede ofrecer una pérdida de peso más rápida.