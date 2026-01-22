¿Low carb o keto? Las claves para entender cuál es la alternativa más saludable

Las denominaciones de los planes alimentarios actuales suelen generar confusión entre los usuarios. Las dietas low carb y keto ganaron popularidad por su enfoque en reducir los carbohidratos, que representan la principal fuente de azúcar en la dieta, aunque presentan diferencias fundamentales en su ejecución y objetivos nutricionales.
Mientras la dieta low carb solo limita la cantidad diaria de hidratos de carbono, el régimen keto resulta mucho más estricto al priorizar el consumo de grasas saludables. Esta última busca inducir un estado metabólico específico, a diferencia del enfoque moderado que caracteriza a la primera opción.
Diferencias entre la dieta baja en carbohidratos y la cetogénica
Las personas siguen una dieta baja en carbohidratos o cetogénica por diferentes razones. Algunas consumen menos carbohidratos para bajar de peso, mientras que otras los restringen para mejorar los niveles de azúcar en sangre.
Desde el medio especializado, Health hicieron una comparación para indicar cuál es la más saludable si se implementa. Una dieta baja en carbohidratos y una dieta cetogénica comparten similitudes, pero su enfoque para restringir los carbohidratos difiere. Su principal diferencia radica en la cantidad de carbohidratos permitidos al día.
Dieta baja en carbohidratos: Permite mayor flexibilidad, recomendando de 20 a 120 gramos de carbohidratos al día.
Además, la dieta baja en carbohidratos es menos estricta que la dieta cetogénica, y la pérdida de peso posiblemente sea más lenta
Dieta cetogénica: Las restricciones son más estrictas. Se limita a unos 20-50 gramos de carbohidratos al día. La ingesta de carbohidratos es tan baja en la dieta cetogénica, lo que aumenta la probabilidad de entrar en cetosis . Durante la cetosis, el cuerpo quema grasa para obtener energía en lugar de azúcar. Por eso, la dieta cetogénica se asocia a menudo con una rápida pérdida de peso.
Diferencias en la restricción de carbohidratos
Si su profesional de la salud le recomienda reducir su consumo de carbohidratos, hable con él sobre cuántos necesita para las funciones corporales básicas. Si necesita más flexibilidad, una dieta baja en carbohidratos puede ser más apropiada que la dieta keto. Una dieta baja en carbohidratos le permite consumir más carbohidratos, lo que le da flexibilidad diaria.
La dieta keto suele ser más estricta en cuanto a la ingesta diaria. Debido a esto, puede ofrecer una pérdida de peso más rápida.
Efectos en la salud de este tipo de dietas
Reducir el consumo de carbohidratos, especialmente en la medida que lo requiere la dieta keto, puede ponerlo en riesgo de deficiencias nutricionales. Las personas propensas a niveles bajos de azúcar en sangre , desequilibrios electrolíticos y problemas digestivos deben considerar cuidadosamente la restricción de carbohidratos.
Las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas pueden ayudar a perder peso al reducir la cantidad de carbohidratos que se consumen a diario. Reducir la ingesta de carbohidratos aumenta la probabilidad de que el cuerpo queme grasa rápidamente, controle mejor el azúcar en sangre y reduzca los niveles de colesterol.
Al decidir entre una dieta baja en carbohidratos y la dieta keto, considere cuál se adapta mejor a sus necesidades. Piense en lo fácil que es mantener la dieta, cómo se adapta a su estilo de vida y cómo puede beneficiar su salud. Considere consultar con su profesional de la salud o un nutricionista antes de comenzar una dieta baja en carbohidratos o cetogénica.