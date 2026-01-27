Secciones
Cómo es la moneda de 10 centavos por la que ofrecen hasta $150.000

Cómo es la moneda de 10 centavos por la que ofrecen hasta $150.000 Diario uno
Hace 18 Min

El universo de la numismática deslumbra constantemente con hallazgos que transforman piezas antiguas en objetos de gran valor. Esta disciplina se dedica al estudio y la colección de monedas, billetes y elementos monetarios, explorando aspectos políticos, sociales y artísticos de diversas épocas. Gracias a la existencia de un mercado activo interesado en piezas raras o con errores de acuñación, ciertos ejemplares alcanzan cifras sumamente elevadas en subastas especializadas.

En la actualidad, una moneda de 10 centavos emitida en Argentina durante 1946 concentra el interés de los especialistas. A pesar de su reducido valor nominal, este objeto posee características particulares que elevan su precio hasta los $150.000 en el mercado del coleccionismo. La búsqueda de estos ejemplares, que requieren condiciones óptimas de conservación, convierte la revisión de antiguos depósitos de dinero en una tarea con un importante potencial económico.

¿Tenés una de las monedas que valen miles de pesos?

Determinar el valor de estos ejemplares antiguos requiere la consulta directa con especialistas en la numismática o la visita a ferias específicas. Se deben buscar detalles que transforman estas piezas en verdaderas joyas, como acuñaciones especiales, series limitadas o símbolos poco comunes. Es fundamental que los objetos se conserven limpios, sin oxidación ni rayaduras, y que se mantengan protegidos de la humedad para obtener el máximo precio.

La valoración elevada se debe usualmente a errores de fabricación que no se repiten en todas las unidades de una serie, lo cual genera furor en el mercado. En el caso de la moneda argentina de 1946, los expertos detectaron fallas visibles en el diseño, especialmente en el lado que muestra la figura de una vaca. Estos defectos incluyen una anomalía en el reverso, un error notable en la boca del animal y una alteración perceptible en la zona inferior izquierda del diseño.

Cómo se venden las monedas que buscan los coleccionistas

Si alguien desea vender piezas extrañas, existen múltiples opciones disponibles, tanto en línea como presenciales. Recurrir a especialistas o asociaciones dedicadas al coleccionismo resulta el camino más seguro para salir de dudas sobre el valor real de un objeto. También se sugiere visitar ferias especializadas, donde regularmente se realizan tasaciones y se intercambian los ejemplares de interés.

Grupos en plataformas digitales y redes sociales sirven para efectuar tasaciones e intercambios rápidos entre interesados de todo el país. Sitios web de comercio electrónico, como Mercado Libre, exhiben publicaciones que muestran precios de referencia para conocer el interés actual del mercado. Una moneda antigua olvidada se transforma a menudo en una fuente de ingresos significativa, cuyo monto supera con creces su valor nominal original.

