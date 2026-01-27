Cómo es la moneda de 10 centavos por la que ofrecen hasta $150.000

La valoración elevada se debe usualmente a errores de fabricación que no se repiten en todas las unidades de una serie, lo cual genera furor en el mercado. En el caso de la moneda argentina de 1946, los expertos detectaron fallas visibles en el diseño, especialmente en el lado que muestra la figura de una vaca. Estos defectos incluyen una anomalía en el reverso, un error notable en la boca del animal y una alteración perceptible en la zona inferior izquierda del diseño.