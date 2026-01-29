Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Como ocurre en cada expediente de este tipo, ningún cabo debe quedar suelto. Por eso se supo que el socio de Sosa, también militar retirado, estuvo mencionado en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador en los años 90, durante la gestión del ex presidente Carlos Menem. Según pudo reconstruir LA GACETA, se habría desempeñado como jefe de los ex Arsenales, lugar desde donde se extrajeron armas y proyectiles para enviar a ambos países. No se confirmó si llegó a ser imputado, pero sí que fue citado por la Cámara de Diputados de la Nación para brindar informes. Ese día debía responder preguntas, pero nunca lo hizo. Fue acompañado por el ex jefe del Ejército, Martín Balza, quien tampoco expuso.