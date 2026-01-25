Secciones
SociedadActualidad

Por qué deberías empezar a mezclar vinagre y naranja hoy mismo

Este preparado sencillo ofrece una alternativa natural y sumamente eficaz para quienes prefieren soluciones libres de componentes sintéticos.

Por qué deberías empezar a mezclar vinagre y naranja hoy mismo Istock
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

En un escenario donde el cuidado del hogar ocupa un lugar central, los métodos caseros y ecológicos adquieren una relevancia notable sobre las opciones industriales. Dentro de las tendencias actuales en plataformas digitales, destaca la mezcla de vinagre blanco con cáscaras de naranja. Este preparado sencillo ofrece una alternativa natural y sumamente eficaz para quienes prefieren soluciones libres de componentes sintéticos.

Pocos lo saben: por qué recomiendan limpiar la entrada de la casa con vinagre

Pocos lo saben: por qué recomiendan limpiar la entrada de la casa con vinagre

La elaboración de este desinfectante artesanal permite mantener las superficies impecables y perfumadas sin la necesidad de utilizar químicos abrasivos. Al mismo tiempo, esta práctica fomenta el aprovechamiento de residuos orgánicos, como las pieles de los cítricos, otorgando una segunda vida a elementos que normalmente acaban en los desechos.

¿Por qué funciona esta combinación?

El vinagre blanco es ampliamente reconocido por su capacidad para eliminar bacterias, hongos y restos de grasa. Las cáscaras de naranja, en tanto, aportan aceites esenciales naturales que neutralizan los malos olores y potencian el efecto limpiador.

Al hervir ambos ingredientes, se obtiene un líquido multiuso que puede utilizarse para limpiar mesadas, pisos, azulejos, muebles, vidrios y electrodomésticos. Además, este método ayuda a mantener alejados insectos como cucarachas y roedores, que suelen aparecer en ambientes con restos de comida o suciedad acumulada.

Cómo preparar un limpiador natural con cáscaras y vinagre

No se necesitan conocimientos especiales ni productos costosos. El procedimiento es simple y rápido:

- Juntar cáscaras de naranja (también pueden usarse de limón o mandarina).

- Colocarlas en una olla y cubrirlas con vinagre blanco.

- Hervir la mezcla durante unos minutos, hasta que el aroma cítrico se perciba en el ambiente.

- Dejar enfriar, colar el líquido y guardarlo en una botella con atomizador o en un frasco con tapa.

Beneficios del limpiador casero

Este preparado natural ofrece múltiples ventajas:

- Es económico y fácil de hacer.

- No contiene químicos agresivos ni tóxicos.

- Reduce el uso de envases plásticos.

- Aprovecha residuos orgánicos.

- Perfuma los ambientes de manera natural y duradera.

Un fenómeno en auge en las redes sociales

Cada vez más usuarios comparten este truco en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde la limpieza ecológica se consolidó como una tendencia que combina conciencia ambiental con soluciones prácticas para el hogar.

El vinagre y la cáscara de naranja se suman así a otros ingredientes naturales populares, como el bicarbonato de sodio, el limón y el aceite esencial de lavanda, que también se utilizan para limpiar de forma eficaz sin dañar el entorno.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vinagre, bicarbonato y agua oxigenada: cómo usar la mezcla casera que limpia, blanquea y desinfecta el hogar

Vinagre, bicarbonato y agua oxigenada: cómo usar la mezcla casera que limpia, blanquea y desinfecta el hogar

El gran uso que se le puede dar al romero y que pocos conocen

El gran uso que se le puede dar al romero y que pocos conocen

Económico y eficaz: hacé tu propio limpiador con vinagre y limón para cualquier superficie

Económico y eficaz: hacé tu propio limpiador con vinagre y limón para cualquier superficie

Alerta bacteriana: el objeto personal que usás a diario y que pone en riesgo tu salud

Alerta bacteriana: el objeto personal que usás a diario y que pone en riesgo tu salud

Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
2

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
3

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
4

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha
5

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
6

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Más Noticias
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Comentarios