Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

El autor había anticipado que mataría a su ex pareja. Fue el primer femicidio que hubo en Tucumán en 2026.

Hace 2 Hs

El primer femicidio del año tuvo dos particularidades. Como ocurrió en la mayoría de los casos registrados en 2025, la víctima contaba con una medida de protección en contra de la persona que la mató. El autor del hecho, que luego se quitó la vida, ya habría anticipado su decisión de asesinar a la mujer que lo había denunciado en diciembre.

El hecho se registró en la localidad de Taco Ralo, en la vivienda del autor del crimen. Orlando Vicente Albornoz (60) habría ultimado de un disparo a Luisa Elizabeth Mendoza (50). Con la misma arma, luego se habría quitado la vida.

Según las primeras averiguaciones, la mujer, oriunda de San Pedro de Guasayán, concurrió el martes por la noche a la casa de su expareja junto a uno de sus hijos. Allí habrían pasado la noche. Al notar el silencio que reinaba en la vivienda, familiares del presunto femicida decidieron ingresar para ver qué ocurría. Una mujer entró al dormitorio y encontró a ambos sin vida.

Personal de la Brigada Sur, al mando del comisario Carlos Díaz, comenzó a indagar sobre lo sucedido. Lo primero que establecieron es que la víctima había denunciado a Albornoz por violencia de género. A partir de esa presentación, la Justicia dictó y le notificó una orden de restricción que le prohibía acercarse a su ex pareja.

Siempre según los primeros datos de la investigación, el lunes el hombre recibió los resultados de un chequeo médico. En principio, le habrían detectado distintas complicaciones, especialmente cardíacas. Albornoz responsabilizaba por ese deterioro de su salud a la denuncia que había realizado Mendoza. Algunos testigos incluso aseguraron que habría manifestado su intención de matarla para vengarse.

De acuerdo con esta línea, el martes habría llamado a su ex para que lo visitara y “arreglaran” los problemas que habían tenido semanas atrás, vinculados a su estado de salud. Mendoza, pese a la medida de protección dictada a su favor, aceptó la invitación con la intención de ayudarlo. Terminó convirtiéndose en la primera víctima de femicidio de 2026 en Tucumán.

