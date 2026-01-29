Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Los tucumanos tendrán una jornada calurosa, con temperaturas que superarían los 30 grados, pero con la amenaza de lluvias que podrían llegar durante la tarde o la noche a la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El jueves comenzó con una mínima de 22 grados, con humedad del 90%, viento del norte a 12 kilómetros por hora y visibilidad a 12 kilómetros. Para la tarde se espera que el calor vaya en aumento y la temperatura llegue a los 32 grados.
Las condiciones serán similares durante el jueves y el viernes. En todas las jornadas se anticipan lluvias y tormentas. Recién el domingo se registraría un leve descenso en el termómetro.
Alerta meteorológica
El SMN emitió una alerta amarilla que abarca a toda la provincia. "El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas", indicó en el informe. Además detallaron que "podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora".
"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual", finalizó.