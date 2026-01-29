Secciones
SociedadActualidad

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Las temperaturas irían de 22 a 32 grados durante el jueves.

ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Los tucumanos tendrán una jornada calurosa, con temperaturas que superarían los 30 grados, pero con la amenaza de lluvias que podrían llegar durante la tarde o la noche a la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El jueves comenzó con una mínima de 22 grados, con humedad del 90%, viento del norte a 12 kilómetros por hora y visibilidad a 12 kilómetros. Para la tarde se espera que el calor vaya en aumento y la temperatura llegue a los 32 grados.

Las condiciones serán similares durante el jueves y el viernes. En todas las jornadas se anticipan lluvias y tormentas. Recién el domingo se registraría un leve descenso en el termómetro.

Alerta meteorológica

El SMN emitió una alerta amarilla que abarca a toda la provincia. "El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas", indicó en el informe. Además detallaron que "podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual", finalizó.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
3

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
4

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?
5

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua
6

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Más Noticias
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Un ataúd frente a la Casa de Gobierno en plena crisis azucarera

Un ataúd frente a la Casa de Gobierno en plena crisis azucarera

Comentarios