Jaldo define una estrategia ante la Nación junto a gobernadores del interior

El diálogo no se corta. Pero quizás las tácticas y los planes de uno y otro lado tengan ajustes. La relación entre la Nación y las provincias se mantiene en el centro de la escena, en la previa al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. En ese escenario, el gobernador Osvaldo Jaldo definió una misión oficial rumbo a Buenos Aires.
La agenda del mandatario incluye una reunión con algunos de sus pares, como el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil. “(La idea es) ir hablando y teniendo una estrategia conjunta para hablar con el Gobierno nacional, entre otros aspectos”, transmitió a la prensa el vicegobernador, Miguel Ángel Acevedo, tras la audiencia que mantuvo con el tranqueño en la Casa de Gobierno.
En el encuentro con Jaldo, explicó el presidente de la Legislatura, se abordaron distintos asuntos, como el impacto de las tormentas en distintas localidades de la provincia, y los asuntos que tienen previsto discutir en el cuerpo legislativo de Muñecas al 900, con el foco puesto en la generación de empleo. A ello, añadió, se sumó “el contexto nacional” y el viaje del gobernador.
“Analizábamos la situación económica y financiera del país; por un lado, la macroeconomía, con valores que, como se sabe, se están controlando”, sostuvo Acevedo. Mencionó, a modo de ejemplo, el Riesgo País, que “ha disminuido después de mucho tiempo, bajando a los 500 puntos”. “Esto da tranquilidad para el exterior, pero que nos hace falta dinamizar la economía”, marcó el vicegobernador. E insistió con la advertencia respecto a que “el consumo en el país está cayendo”. “Tucumán está sintiendo la baja de la coparticipación; eso preocupa”, agregó.
Esta semana, Jaldo ya había mantenido conversaciones con los representantes del bloque Independencia en el Congreso, que integran los diputados Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla, y la senadora Beatriz Ávila. El tratamiento de la reforma laboral estuvo presente en cada charla. De todos modos, el Gobierno provincial no adelantó una postura ante al proyecto de ley que impulsa el presidente Javier Milei.
Durante enero, la Casa Rosada encomendó al ministro del Interior, Diego Santilli, las negociaciones con cada mandatario. Los libertarios encaran las extraordinarias con optimismo. Incluso, comenzó a circular la versión de que no descartan llevar al recinto un dictamen con el texto original remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, sin garantizar las concesiones que habían requerido las provincias para aliviar el impacto que se prevé para las arcas locales, precisamente en un contexto de caída de la Coparticipación Federal. Esto no implicaría que luego, en el debate en el recinto, se puedan llevar adelante las modificaciones que promuevan los distritos. Sin embargo, circulan otras voces más “realistas”, en cuando a que, más allá de las perspectivas positivas, será necesario concretar algunos cambios en la iniciativa para asegurarse el apoyo de eventuales aliados en ambas Cámaras.
El mitin entre Jaldo y los demás gobernadores, entonces, asoma como una herramienta de negociación que podría alterar los planes que tenían en la Casa Rosada de cara a este debate.
La semana pasada, además, el propio tranqueño había anticipado las idea de retomar las reuniones en tono dialoguista con Santilli y con el ministro de Economía, Luis Caputo, por la deuda que reclama la Provincia a la Nación. Por el momento, no se anunció de manera oficial si está prevista esta audiencia.