Jaldo define una estrategia ante la Nación junto a gobernadores del interior

Durante enero, la Casa Rosada encomendó al ministro del Interior, Diego Santilli, las negociaciones con cada mandatario. Los libertarios encaran las extraordinarias con optimismo. Incluso, comenzó a circular la versión de que no descartan llevar al recinto un dictamen con el texto original remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, sin garantizar las concesiones que habían requerido las provincias para aliviar el impacto que se prevé para las arcas locales, precisamente en un contexto de caída de la Coparticipación Federal. Esto no implicaría que luego, en el debate en el recinto, se puedan llevar adelante las modificaciones que promuevan los distritos. Sin embargo, circulan otras voces más “realistas”, en cuando a que, más allá de las perspectivas positivas, será necesario concretar algunos cambios en la iniciativa para asegurarse el apoyo de eventuales aliados en ambas Cámaras.