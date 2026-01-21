Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal
El gobernador Osvaldo Jaldo brindó este miércoles una conferencia de prensa en el antedespacho de Casa de Gobierno, acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y funcionarios del Poder Ejecutivo, en la que abordó distintos temas de actualidad provincial, desde su reciente licencia personal hasta hechos de seguridad y la situación generada por el temporal que afectó a Tucumán.
En primer término, el mandatario se refirió a la licencia solicitada entre el 8 y el 22 del mes en curso. “He solicitado licencia por razones particulares, sin goce de haberes, es decir, no le ha costado un solo centavo al Gobierno de la provincia. Por ser licencia por razones personales, es mi familia y yo quienes decidimos qué vamos a hacer en ese tiempo. Nadie más puede opinar”, sostuvo.
En ese contexto, Jaldo cuestionó la repercusión que tuvo el tema en algunos medios nacionales y señaló que “algunos medios nacionales se hicieron eco de esas situaciones y son motivados por personajes de esta provincia, y en muy poco tiempo se va a conocer”. Al mismo tiempo, agradeció a la prensa local “que ha respetado esas vacaciones o licencia de orden personal”.
El gobernador remarcó además el normal funcionamiento de las instituciones durante su ausencia. “La Constitución es clara: por algún motivo que no esté el gobernador, está a cargo el vice. Por eso hablo del funcionamiento pleno de las instituciones. Le agradezco a Miguel (Acevedo), que estuvo a cargo de la Gobernación trabajando con todo este gran equipo”, expresó.
Crimen de Érika González
Durante la conferencia, Jaldo también se refirió al avance en la causa por el homicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años hallada sin vida en un basural del sur de la capital. Tras una investigación de la División Homicidios de la Policía de Tucumán, el fin de semana fue detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, un hombre de 51 años, identificado como Felipe Sosa, quien permanece alojado en el penal de Benjamín Paz.
“Le agradezco al Ministerio Público Fiscal, a los jueces, al equipo de la Policía de Tucumán y a la ministra de Seguridad de la Nación, que han intervenido a través del accionar y de todos los medios. Se ha podido capturar a un supuesto asesino de una de las víctimas que hemos tenido en la provincia”, señaló el gobernador.
Asimismo, Jaldo pidió la colaboración de la familia de la joven con la Justicia. “He visto en los medios que la madre y la hermana hablaron y dijeron que si los poderes no tomaban medidas, ellos iban a decir todo lo que saben. Yo les pido que cuenten todo para que tengamos un pronto esclarecimiento y caigan todos los que están involucrados”, afirmó.
En un mensaje enfático, el mandatario remarcó: “Este señor está detenido porque se acabó la impunidad en Tucumán. Hoy los delincuentes más peligrosos están en la Cárcel de Benjamín Paz”.
Inseguridad
Jaldo cuestionó a sectores de la oposición por el uso político y mediático de los hechos de inseguridad ocurridos a comienzos de enero y de los anegamientos que afectaron a familias del interior tucumano. Lo hizo al referirse a la necesidad de abordar estas situaciones con responsabilidad institucional y sensibilidad social.
“Hay víctimas de por medio, de familias que sufren y nosotros no vamos a permitir que estos temas se politicen, no vamos a permitir el ‘carancheo’ político en estos tipos de temas, porque la verdad que es fácil opinar de afuera, pero hay que estar en el cuero de aquellos que pierden familia, de quienes pierden bienes por los que han trabajado toda su vida para poder tener, desde una humilde casa con los elementos mínimos necesarios para vivir ellos y sus hijos, donde nunca pensaban vivir anegamientos y que vengan políticos, que aparecen únicamente en las elecciones, a querer sacar ventaja”, aseveró.
Temporal en Tucumán
Finalmente, Jaldo se refirió al fuerte temporal que afectó a la provincia en los últimos días, dejando importantes daños materiales y víctimas fatales. “Este fenómeno climático ha causado daños materiales y también perdimos algunas vidas, por eso queremos solidarizarnos con las familias que han perdido sus seres queridos”, expresó.
En ese sentido, pidió extremar los cuidados ante este tipo de situaciones. “Evidentemente, cuando sucede esto, debemos tomar precauciones porque cometemos errores que nos cuestan la vida. Hay que escuchar las recomendaciones, porque esto no solo se dio en Tucumán, también en Salta y Catamarca”, advirtió.
Finalmente, Jaldo convocó a los distintos espacios políticos con representación nacional a colaborar con la provincia con medidas concretas y recursos, y concluyó: “El que quiera, de otro espacio político, venir a ayudar a Tucumán, lo esperamos con los brazos abiertos; aquellos que quieran hacer gestiones a nivel nacional y que tienen cargos institucionales, ya sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo Nacional y quieran ayudar, lo esperamos con los brazos abiertos. Que vengan con respuestas concretas para la gente. Que nadie venga a sacar ventaja en momentos tristes que le toca vivir a muchos tucumanos y tucumanas, tanto en materia de los fenómenos estos climáticos como en las cuestiones de seguridad”, cerró.