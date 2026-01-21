Jaldo reclamó a la Nación los fondos coparticipables que le corresponden a Tucumán

Jaldo fue enfático al defender una distribución equitativa y federal de los fondos públicos. “No queremos que nadie se quede con la plata de los tucumanos, ni tampoco queremos plata que no nos corresponda. Hay familias que sufren en Tucumán, como también en Catamarca, Salta o Chubut. El Gobierno nacional tiene que gobernar para todos, porque todos somos la Argentina”, expresó.