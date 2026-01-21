Jaldo, contra la oposición: "No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente"

En declaraciones a la prensa, el mandatario señaló que "hay víctimas de por medio, de familias que sufren y nosotros no vamos a permitir que estos temas se politicen, no vamos a permitir el ‘carancheo’ político en estos tipos de temas, porque la verdad que es fácil opinar de afuera, pero hay que estar en el cuero de aquellos que pierden familia, de quienes pierden bienes por los que han trabajado toda su vida para poder tener, desde una humilde casa con los elementos mínimos necesarios para vivir ellos y sus hijos, donde nunca pensaban vivir anegamientos y que vengan políticos, que aparecen únicamente en las elecciones, a querer sacar ventaja.