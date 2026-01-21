Jaldo, contra la oposición: "No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente"

El gobernador Osvaldo Jaldo apuntó este miércoles a sectores de la oposición y aseguró que le dieron un uso político y mediático de los hechos de inseguridad ocurridos a comienzos de enero, y a los anegamientos que afectaron a familias del interior tucumano.
En declaraciones a la prensa, el mandatario señaló que "hay víctimas de por medio, de familias que sufren y nosotros no vamos a permitir que estos temas se politicen, no vamos a permitir el ‘carancheo’ político en estos tipos de temas, porque la verdad que es fácil opinar de afuera, pero hay que estar en el cuero de aquellos que pierden familia, de quienes pierden bienes por los que han trabajado toda su vida para poder tener, desde una humilde casa con los elementos mínimos necesarios para vivir ellos y sus hijos, donde nunca pensaban vivir anegamientos y que vengan políticos, que aparecen únicamente en las elecciones, a querer sacar ventaja.
Además, subrayó que la actual gestión asumió la responsabilidad de dar la cara en los momentos complejos y sostuvo: “En ese sentido este es un gobierno serio, eficiente, que pone la cara y el cuero a todo, cuando nos tocan las buenas y no las buenas, las tan buenas también”.
"Estamos trabajando en materia de seguridad como no ocurría en otro momento en Tucumán, y en materia de los factores climáticos hemos avanzado sustancialmente con trabajos en determinados lugares del interior, tanto en comunas como en municipios, diciendo que falta mucho por hacer, que todavía faltan muchas obras de infraestructura para realizar", añadió.
El mandatario contextualizó estas acciones en el escenario nacional actual y remarcó las dificultades para avanzar con obra pública: "Llevamos apenas dos años de gobierno con un gobierno nacional que nos dice que no hay plata y no hay obra pública, eso lo escuchan ustedes porque son titulares todos los días a nivel nacional y en ese contexto nos tenemos que manejar nosotros y en ese contexto tenemos que atender la cuestión institucional y ver para que estos temas no se politicen en la provincia de Tucumán".
Convocatoria
Jaldo convocó a los distintos espacios políticos con representación nacional a colaborar con la provincia con medidas concretas y recursos, y concluyó: “El que quiera, de otro espacio político, venir a ayudar a Tucumán, lo esperamos con los brazos abiertos; aquellos que quieran hacer gestiones a nivel nacional y que tienen cargos institucionales, ya sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo Nacional y quieran ayudar, lo esperamos con los brazos abiertos".
"Que vengan con respuestas concretas para la gente. Que nadie venga a sacar ventaja en momentos tristes que le toca vivir a muchos tucumanos y tucumanas, tanto en materia de los fenómenos climáticos como en las cuestiones de seguridad", concluyó.