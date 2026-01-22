Jaldo y Chahla acordaron avanzar en una reingeniería del transporte público

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho de Casa de Gobierno a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en un encuentro en el que abordaron una agenda común vinculada a la obra pública, el transporte de pasajeros y el impacto de la disminución de la coparticipación nacional en las finanzas provinciales y municipales.
Durante la reunión, las autoridades evaluaron el avance de obras hídricas estratégicas, planificaron nuevas licitaciones y coincidieron en la necesidad de sostener un trabajo coordinado entre la Provincia y el Municipio para garantizar servicios esenciales en un contexto económico complejo.
Avances en infraestructura hídrica y planificación urbana
Al término del encuentro, Chahla destacó el trabajo articulado con el Gobierno provincial y señaló que la reunión permitió proyectar las acciones para 2026 y repasar avances concretos en materia de infraestructura hídrica.
“Estuvimos planificando este 2026 y le contamos al Gobernador cómo venimos trabajando desde el municipio”, explicó la jefa municipal, al tiempo que anunció que ya se realizó la licitación de una obra hídrica comprometida por la Provincia para mejorar el Canal Sur, en el tramo correspondiente al barrio 360 Viviendas, actualmente en etapa de preadjudicación.
En ese sentido, la intendenta indicó que también se avanza en nuevos proyectos para sectores clave de la capital. “Estamos preparando los pliegos para la licitación del Canal Norte, en la zona del barrio Sitravi y del barrio Margarita. Son dos grandes proyectos en los que venimos trabajando con el Gobernador desde el año pasado”, precisó.
Rediseño del transporte público
Otro de los ejes centrales del encuentro fue el diagnóstico y rediseño del sistema de transporte público urbano e interurbano, una problemática que comparten el Municipio y la Provincia.
“Estamos haciendo un rediseño que vamos a presentar en 15 o 20 días, consensuado con el Gobierno de la Provincia, con un diagnóstico de situación que contempla cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos y costos”, detalló Chahla. La planificación, explicó, abarcará tanto el transporte urbano como el interurbano, con una mirada integral y coordinada.
Sobre el futuro del sistema, la intendenta remarcó que el objetivo es avanzar hacia un esquema más eficiente y transparente. “Estamos realizando una reingeniería de todo el transporte público, avanzando hacia un camino de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, tomando modelos exitosos y adaptándolos a nuestra realidad”, sostuvo.
Obras barriales y respuesta ante las lluvias
En el marco del diálogo con el gobernador, Chahla también informó sobre el plan de obras previsto para distintos sectores de la ciudad y las tareas conjuntas realizadas tras las recientes lluvias intensas.
“Le informamos sobre proyectos de obra en distintos puntos, desde la Plaza Urquiza hasta la repavimentación de avenidas, ya que las lluvias generan un gran deterioro del pavimento. Hoy estamos trabajando en distintos barrios con tareas de ripiado y perfilado, porque todavía hay muchos lugares que lo necesitan”, indicó.
Preocupación por la coparticipación
Finalmente, la intendenta expresó su preocupación por la caída de la coparticipación nacional y el impacto directo que esta situación tiene sobre la obra pública y los servicios esenciales.
“Las dificultades de la macroeconomía también se reflejan en las provincias y en los municipios. Estamos muy preocupados, sobre todo por el impacto económico que tiene en la posibilidad de sostener la obra pública tan necesaria, y en ese contexto la coparticipación es un tema central”, afirmó.
En ese marco, subrayó el rol clave de los gobiernos locales. “Los municipios somos la primera línea a la que acude la gente en busca de soluciones. Y esas soluciones requieren obras y acciones que implican gastos. Si los ingresos disminuyen, esos gastos tampoco pueden incrementarse”, concluyó.