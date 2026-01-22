Jaldo y Chahla acordaron avanzar en una reingeniería del transporte público

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho de Casa de Gobierno a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en un encuentro en el que abordaron una agenda común vinculada a la obra pública, el transporte de pasajeros y el impacto de la disminución de la coparticipación nacional en las finanzas provinciales y municipales.