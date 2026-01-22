Secciones
Política

Jaldo y Chahla acordaron avanzar en una reingeniería del transporte público

El gobernador y la intendenta capitalina también analizaron cómo la reducción de la coparticipación nacional afecta a los servicios esenciales y a la obra pública.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho de Casa de Gobierno a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en un encuentro en el que abordaron una agenda común vinculada a la obra pública, el transporte de pasajeros y el impacto de la disminución de la coparticipación nacional en las finanzas provinciales y municipales.

Durante la reunión, las autoridades evaluaron el avance de obras hídricas estratégicas, planificaron nuevas licitaciones y coincidieron en la necesidad de sostener un trabajo coordinado entre la Provincia y el Municipio para garantizar servicios esenciales en un contexto económico complejo.

Avances en infraestructura hídrica y planificación urbana

Al término del encuentro, Chahla destacó el trabajo articulado con el Gobierno provincial y señaló que la reunión permitió proyectar las acciones para 2026 y repasar avances concretos en materia de infraestructura hídrica.

“Estuvimos planificando este 2026 y le contamos al Gobernador cómo venimos trabajando desde el municipio”, explicó la jefa municipal, al tiempo que anunció que ya se realizó la licitación de una obra hídrica comprometida por la Provincia para mejorar el Canal Sur, en el tramo correspondiente al barrio 360 Viviendas, actualmente en etapa de preadjudicación.

En ese sentido, la intendenta indicó que también se avanza en nuevos proyectos para sectores clave de la capital. “Estamos preparando los pliegos para la licitación del Canal Norte, en la zona del barrio Sitravi y del barrio Margarita. Son dos grandes proyectos en los que venimos trabajando con el Gobernador desde el año pasado”, precisó.

Rediseño del transporte público

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el diagnóstico y rediseño del sistema de transporte público urbano e interurbano, una problemática que comparten el Municipio y la Provincia.

“Estamos haciendo un rediseño que vamos a presentar en 15 o 20 días, consensuado con el Gobierno de la Provincia, con un diagnóstico de situación que contempla cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos y costos”, detalló Chahla. La planificación, explicó, abarcará tanto el transporte urbano como el interurbano, con una mirada integral y coordinada.

Sobre el futuro del sistema, la intendenta remarcó que el objetivo es avanzar hacia un esquema más eficiente y transparente. “Estamos realizando una reingeniería de todo el transporte público, avanzando hacia un camino de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, tomando modelos exitosos y adaptándolos a nuestra realidad”, sostuvo.

Obras barriales y respuesta ante las lluvias

En el marco del diálogo con el gobernador, Chahla también informó sobre el plan de obras previsto para distintos sectores de la ciudad y las tareas conjuntas realizadas tras las recientes lluvias intensas.

“Le informamos sobre proyectos de obra en distintos puntos, desde la Plaza Urquiza hasta la repavimentación de avenidas, ya que las lluvias generan un gran deterioro del pavimento. Hoy estamos trabajando en distintos barrios con tareas de ripiado y perfilado, porque todavía hay muchos lugares que lo necesitan”, indicó.

Preocupación por la coparticipación

Finalmente, la intendenta expresó su preocupación por la caída de la coparticipación nacional y el impacto directo que esta situación tiene sobre la obra pública y los servicios esenciales.

“Las dificultades de la macroeconomía también se reflejan en las provincias y en los municipios. Estamos muy preocupados, sobre todo por el impacto económico que tiene en la posibilidad de sostener la obra pública tan necesaria, y en ese contexto la coparticipación es un tema central”, afirmó.

En ese marco, subrayó el rol clave de los gobiernos locales. “Los municipios somos la primera línea a la que acude la gente en busca de soluciones. Y esas soluciones requieren obras y acciones que implican gastos. Si los ingresos disminuyen, esos gastos tampoco pueden incrementarse”, concluyó.

Temas Osvaldo JaldoRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo, contra la oposición: No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente

Jaldo, contra la oposición: "No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente"

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal

Jaldo reclamó a la Nación los fondos coparticipables que le corresponden a Tucumán

Jaldo reclamó a la Nación los fondos coparticipables que le corresponden a Tucumán

Lisandro Catalán cruzó a Jaldo: “La Provincia debe hacer su parte achicando el costo político”

Lisandro Catalán cruzó a Jaldo: “La Provincia debe hacer su parte achicando el costo político”

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
Tensión diplomática en Francia: el embajador argentino se negó a hablar ante un mapa que atribuía las Malvinas al Reino Unido

Tensión diplomática en Francia: el embajador argentino se negó a hablar ante un mapa que atribuía las Malvinas al Reino Unido

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

La Justicia ordenó activar la ley que Milei había vetado por equilibrio fiscal

La Justicia ordenó activar la ley que Milei había vetado por "equilibrio fiscal"

El gobierno de Javier Milei resiste cambios y el PRO pone condiciones

El gobierno de Javier Milei resiste cambios y el PRO pone condiciones

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Comentarios