Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
El derrumbe del campanario de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria volvió a exponer el deterioro y la falta de intervención en uno de los monumentos más antiguos y valiosos de Tucumán.
OBRAS PREVIAS. Hubo distintos intentos de restauración del edificio declarado Patrimonio Nacional en 1941. LAGACETA / foto de Osvaldo Ripoll
