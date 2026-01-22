Osvaldo Jaldo desplazó a las autoridades de la Caja Popular

La Caja Popular de Ahorros (CPA) tendrá desde mañana nuevas autoridades. El interventor José Díaz y el subinterventor Darío Amatti serán reemplazados. Asumirán en el salón Blanco de la Casa de Gobierno Guillermo Norry, el ex interventor del Municipio de Juan Bautista Alberdi, y Antonio Bustamante, ex presidente del Colegio de Abogados.
Las invitaciones a la ceremonia fueron cursadas durante el mediodía. Los nuevos funcionarios tendrían directivas del gobernador de llevar adelante una gestión ordenada.
El Gobierno de Osvaldo Jaldo le pidió la renuncia a Diaz y Amatti durante la mañana del jueves. Fuentes del Ejecutivo detallaron que los motivos fueron varios. Por un lado, consignaron que se “cumplió un ciclo” institucional que duró casi 10 años, desde el primer gobierno de Juan Manzur.
Los responsables de la institución respondían al diputado nacional y líder del gremio bancario Carlos Cisneros.
Por el otro, diversos dirigentes explicaron que hubo en los últimos tiempos una serie de desencuentros políticos que se habrían dado dentro del oficialismo y entre organismos estatales.
Desde finales del año pasado, en el Ejecutivo se analizaba la posibilidad de efectuar cambios en la Caja.