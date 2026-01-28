Secciones
Jaldo y Acevedo evaluaron el impacto del temporal y analizaron la situación económica de Tucumán

El gobernador y el vicegobernador repasaron el relevamiento realizado tras el sobrevuelo de las zonas afectadas por las lluvias, el despliegue de asistencia en cada jurisdicción y el escenario económico nacional y provincial.

Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió en Casa de Gobierno con el vicegobernador Miguel Acevedo para analizar la situación generada por las intensas lluvias en distintos puntos de la provincia, el estado de la asistencia desplegada en las zonas afectadas y el contexto económico y financiero nacional, junto con su impacto en Tucumán. El encuentro también permitió avanzar en una agenda de trabajo conjunta con proyección institucional.

Al detallar los temas abordados, Acevedo explicó que la reunión incluyó el seguimiento territorial realizado por el Ejecutivo provincial. “Analizamos distintos aspectos. El gobernador ayer sobrevoló las zonas afectadas por las lluvias y vio los trabajos que se estaban haciendo, cómo se va pudiendo avanzar en cada una de las jurisdicciones con la asistencia que se debe brindar; estamos presentes siempre en cada uno de los lugares afectados desde el primer momento”, señaló.

En relación con la respuesta ante el temporal, el vicegobernador destacó la coordinación entre áreas del Gobierno provincial y los municipios. “El Ministerio del Interior está haciendo un trabajo coordinado con todas las jurisdicciones locales. Hay máquinas destrabando y generando vías de escape al agua. Han llovido más de 600 milímetros, un temporal tremendo, pero cada jurisdicción está dando la respuesta que tiene que dar”, remarcó.

Respecto de la asistencia social, Acevedo precisó que el operativo se lleva adelante de manera conjunta entre distintos organismos. “La ayuda se está coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior en todas las zonas afectadas. Evacuados hubo muy pocos en el interior y sí en la capital, pero el Gobierno está dando respuestas”, afirmó.

El vicegobernador indicó además que el diálogo incluyó un análisis del escenario nacional y de las próximas gestiones del gobernador ante otros mandatarios provinciales y el Gobierno nacional. “El contexto nacional: el gobernador está por viajar a Buenos Aires y analizamos también la situación económica y financiera del país. Por un lado, la macroeconomía, que tiene valores que se están controlando, como el riesgo país, que disminuyó después de mucho tiempo, bajando los 500 puntos; esto da tranquilidad hacia el exterior. Pero hace falta dinamizar la economía, porque el consumo en el país está cayendo, Tucumán está sintiendo la baja de la coparticipación y eso preocupa”, explicó.

En ese sentido, adelantó que Jaldo mantendrá encuentros con otros gobernadores para coordinar posiciones. “El gobernador va a tener reuniones con otros gobernadores provinciales para construir una estrategia conjunta y dialogar con el Gobierno nacional”, indicó.

Por último, Acevedo ratificó la disposición del Poder Legislativo para acompañar al Ejecutivo ante cualquier necesidad. “Durante todo el período de receso, la Legislatura está a disposición y de eso hemos dado muestras ayer, cuando hubo sesión. El quórum está garantizado. La Legislatura trabaja los 365 días del año”, subrayó, destacando la continuidad institucional frente a situaciones extraordinarias.

