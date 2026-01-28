Jaldo y Acevedo evaluaron el impacto del temporal y analizaron la situación económica de Tucumán

El vicegobernador indicó además que el diálogo incluyó un análisis del escenario nacional y de las próximas gestiones del gobernador ante otros mandatarios provinciales y el Gobierno nacional. “El contexto nacional: el gobernador está por viajar a Buenos Aires y analizamos también la situación económica y financiera del país. Por un lado, la macroeconomía, que tiene valores que se están controlando, como el riesgo país, que disminuyó después de mucho tiempo, bajando los 500 puntos; esto da tranquilidad hacia el exterior. Pero hace falta dinamizar la economía, porque el consumo en el país está cayendo, Tucumán está sintiendo la baja de la coparticipación y eso preocupa”, explicó.