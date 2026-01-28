Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Desde lo táctico, el empate dejó una señal clara para el cuerpo técnico de cara a lo que se viene en la temporada. El plan de presión alta puede ser efectivo, pero su sostenibilidad sigue siendo el gran desafío. La clave no será solamente identificar las causas de esa merma de intensidad, sino aprender a capitalizar los momentos de superioridad y traducirlos en el marcador. Ya lo pagó caro el pasado viernes en Mendoza contra Independiente Rivadavia y volvió a sufrirlo frente al “Ferroviario”.