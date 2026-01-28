Secciones
¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas templadas y condiciones inestables.

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
Hace 27 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles Tucumán estará bajo alerta amarilla debido a la probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 29 grados, en un contexto de tiempo inestable que podría generar precipitaciones de variada intensidad.

Además, el SMN advirtió que las lluvias persistirían durante los próximos días, con episodios intermitentes que se extenderían al menos hasta el domingo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias ante posibles eventos meteorológicos adversos.

