¿Por qué suenan las sirenas en los diques de Tucumán?

En ese sentido, insistió con que "todo está bajo control". "Se llevan adelante acciones que se tienen estudiadas hace décadas", remarcó. Además, resaltó el impacto que tuvieron las reparaciones sobre la presa lateral N°3 de El Cadillal, que permitieron que el dique quede habilitado para llegar a la cota máxima después del período estival, es decir, de abril en adelante. Así, aunque las sirenas suenen, se debe estar alerta y respetar las distancias del caso, pero esta advertencia no implica un riesgo inminente respecto a la infraestructura hídrica.