El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

A lo largo de su carrera, Víctor Salazar recibió varios llamados de Atlético Tucumán. Las oportunidades estuvieron y los ofrecimientos sobre la mesa no faltaron. Pero la respuesta siempre fue la misma: "No".
“Siempre dije lo mismo; puedo jugar en cualquier club menos ahí”, afirma sin rodeos. En una decisión que no
fue futbolística ni económica. La decisión de Salazar fue identitaria y la tomó con el corazón.
“No podía fallarme a mí ni a mi familia. Mi papá se iba a levantar de la tumba para putearme”, dice, con crudeza, entre risas.
En su barrio, explica, todos conocen su historia y su fanatismo. “Yo no podía traicionar eso. Para mí hubiese sido una falta de respeto”, asegura ya feliz por tener en el pecho el escudo que lleva tatuado en su piel y también en su corazón.
En un fútbol en el que muchas veces todo parece negociable, Salazar eligió no cruzar una línea por el amor que siente por el "Santo".