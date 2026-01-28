Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

El defensor asegura que nació hincha de San Martín y que no podía ni pensarlo. "Puedo jugar en cualquier club, menos ahí".

LOCO DE CONTENTO. Salazar fue inmensamente feliz de haber asegurado su llegada a San Martín. LOCO DE CONTENTO. Salazar fue inmensamente feliz de haber asegurado su llegada a San Martín. Prensa CASM
Hace 1 Hs

A lo largo de su carrera, Víctor Salazar recibió varios llamados de Atlético Tucumán. Las oportunidades estuvieron y los ofrecimientos sobre la mesa no faltaron. Pero la respuesta siempre fue la misma: "No".

“Siempre dije lo mismo; puedo jugar en cualquier club menos ahí”, afirma sin rodeos. En una decisión que no
fue futbolística ni económica. La decisión de Salazar fue identitaria y la tomó con el corazón.

“No podía fallarme a mí ni a mi familia. Mi papá se iba a levantar de la tumba para putearme”, dice, con crudeza, entre risas.

En su barrio, explica, todos conocen su historia y su fanatismo. “Yo no podía traicionar eso. Para mí hubiese sido una falta de respeto”, asegura ya feliz por tener en el pecho el escudo que lleva tatuado en su piel y también en su corazón.

En un fútbol en el que muchas veces todo parece negociable, Salazar eligió no cruzar una línea por el amor que siente por el "Santo".

Temas San Miguel de TucumánPrimera NacionalVíctor SalazarClub Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un amor que lleva desde la cuna: cómo Víctor Salazar se hizo fanático de San Martín

Un amor que lleva desde la cuna: cómo Víctor Salazar se hizo fanático de San Martín

El día en el que Víctor Salazar se escapó de la pensión de Rosario Central para poder ver a San Martín contra Boca

El día en el que Víctor Salazar se escapó de la pensión de Rosario Central para poder ver a San Martín contra Boca

Del amor heredado a un presente que siempre soñó: la historia íntima de Víctor Salazar con San Martín de Tucumán

Del amor heredado a un presente que siempre soñó: la historia íntima de Víctor Salazar con San Martín de Tucumán

Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
4

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
5

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

El celular de Érika y los GPS de Sosa: las dos pruebas clave que pueden esclarecer el crimen
6

El celular de Érika y los GPS de Sosa: las dos pruebas clave que pueden esclarecer el crimen

Más Noticias
Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

Atlético Tucumán, un equipo que corre mucho pero piensa poco

Atlético Tucumán, un equipo que corre mucho pero piensa poco

Comentarios