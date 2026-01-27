Los dos datos políticos que dejó la primera sesión de 2026

La primera sesión de la Legislatura de 2026 finalizó sin sorpresas: el bloque oficialista logró reunir los votos para darles fuerza de ley a los dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) enviados por el gobernador Osvaldo Jaldo. Pero, más allá del acotado orden del día, el encuentro en el recinto legislativo dejó dos datos políticos a tener en cuenta.
El primero corrió por cuenta de la oposición. Si bien hubo críticas hacia los DNU, e incluso votos en contra, las bancadas que rivalizan con el PJ fueron clave. Sucede que la jornada comenzó a las 9.05 AM, con 27 legisladores en sus bancas; al menos cinco de ellos eran opositores. Sin estos representantes, el PJ no hubiera reunido el quórum necesario y la sesión especial extraordinaria convocada para tratar los DNU se hubiera caído, más allá de que la cita finalizó con 34 de los 49 legisladores.
El segundo dato estuvo relacionado estrictamente con el oficialismo, y tuvo por protagonista al legislador Hugo Ledesma, del bloque Lealtad Peronista. El dirigente bancario estuvo presente desde el inicio del debate y dio su voto a favor de los decretos del Poder Ejecutivo. Más allá de que su espacio suele acompañar las medidas oficiales, esta postura se dio a pocos días de la decisión de Jaldo de remover la conducción de la Caja Popular de Ahorros (CPA) ligada al diputado Carlos Cisneros, referente de la Asociación Bancaria. Así como el ex interventor José Díaz estuvo presente en el acto de jura de su sucesor, Guillermo Norry, y se mantuvo en un cargo jerárquico en el ente crediticio, la asistencia de Ledesma al recinto fue interpretada como una señal de que, por ahora, los cambios en la CPA no tuvieron repercusiones internas en el peronismo tucumano.
En el temario
El vicegobernador Miguel Acevedo estuvo en el estrado de la presidencia durante todo el debate, que se desarrolló durante algo más de una hora y media.
El temario -sin manifestaciones generales- se abrió con el DNU que dispone restricciones en el ámbito del Poder Ejecutivo para incorporar personal, “en cualquier condición de revista”.
El titular de la comisión de Hacienda, el Carlos Gallia (PJ), expuso los lineamientos del decreto; afirmó que este instrumento es “fundamental para la salud financiera de la Provincia”; y recordó que se invita a adherirse a los demás Poderes del Estado.
La radical Silvia Elías de Pérez calificó la medida como “un hermoso caballo de Troya”. “Por un lado, prohibe nuevos nombramientos; pero, con el OK de (el ministro de Economía, Daniel) Abad, se puede seguir haciendo”, señaló la opositora.
José Cano, también de la UCR, puso la mira sobre los motivos de la convocatoria, dado que, a su criterio, existen temas más relevantes en la agenda pública, como el crimen de Érika Álvarez. Además, objetó la falta de precisión respecto al número de agentes en el Estado. “Ese tipo de información debería ser pública, se incumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, marcó.
Manuel Courel (Cambia Tucumán) afirmó que “no se congela la planta” estatal. “Se abren un montón de válvulas de escape; se concentra el control en el Poder Ejecutivo”, reprochó.
El peronista Gerónimo Vargas Aignasse refutó las críticas, en especial, de Cano. “Si estamos sesionando, es porque en Tucumán funcionan las instituciones y hay poderes independientes”, dijo el dirigente de la Capital. Y marcó la importancia de la medida, dado el contexto económico. “El 75% de los fondos que nutren el Presupuesto Provincial vienen de la Nación, de la Coparticipación, y venimos teniendo una caída sistemática desde 2023 hasta ahora”, indicó.
Mario Leito, vicepresidente del bloque Justicialista, enfatizó que la clave de este DNU está en el ahorro presupuestario. Y advirtió que, con ello, los fondos públicos serán destinados a sostener la obra pública. “Tenemos una diferencia importante con la mirada que tomó el Gobierno nacional”, sostuvo el oficialista.
Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) se expresó de acuerdo con las medidas de “responsabilidad salarial”, pero objetó la redacción del DNU.
Eduardo Verón Guerra, en tanto, transmitió el apoyo de Fuerza Republicana al decreto. “Es, por lo menos, un avance”, señaló el dirigente bussista.
Un tratamiento similar se produjo respecto al decreto que suspende la obligatoriedad de presentar el certificado de cumplimiento fiscal para realizar ofertas en procesos de contratación de bienes y servicios a cargo del Estado, hasta el 31 de diciembre de 2026. Gallia sostuvo que la medida fomenta la competencia, dado que ese requisito “puede desalentar a posibles oferentes”. Además, recordó que el PE puede reclamar el cobro de esos tributos por vía administrativa y judicial.
Berarducci, que presentó un proyecto para rechazar este DNU, cuestionó la vía escogida. “Estoy hablando del procedimiento, de las formas; no de los objetivos”, dijo. Y planteó, entre otras críticas, que el instrumento “es de materia tributaria”.
“Este DNU es por lo menos irresponsable”, acotó Elías de Pérez. Courel reclamó normas generales. “En las últimas grandes contrataciones y adjudicaciones de obra pública, el resultado ha sido reiteradamente el mismo: siempre gana la misma empresa: Constructora Gamma”, apuntó.
Vargas Aignasse defendió la constitucionalidad del decreto. “Bajo ningún punto de vista estamos discutiendo un tema tributario; no se eximen deudas ni se va a afectar la recaudación”, aseveró el peronista.
Leito cerró el debate. Y otra vez marcó que la clave está en la obra pública, y en proyectos como el barrio Procrear y en rutas provinciales. “Intentamos que el Certificado de cumplimiento fiscal no sea un obstáculo”, añadió.
Así, pese a las críticas y a los votos negativos de un sector de la oposición, el PJ reunió el número para aprobar los DNU enviados por Jaldo.