Los dos datos políticos que dejó la primera sesión de 2026

El segundo dato estuvo relacionado estrictamente con el oficialismo, y tuvo por protagonista al legislador Hugo Ledesma, del bloque Lealtad Peronista. El dirigente bancario estuvo presente desde el inicio del debate y dio su voto a favor de los decretos del Poder Ejecutivo. Más allá de que su espacio suele acompañar las medidas oficiales, esta postura se dio a pocos días de la decisión de Jaldo de remover la conducción de la Caja Popular de Ahorros (CPA) ligada al diputado Carlos Cisneros, referente de la Asociación Bancaria. Así como el ex interventor José Díaz estuvo presente en el acto de jura de su sucesor, Guillermo Norry, y se mantuvo en un cargo jerárquico en el ente crediticio, la asistencia de Ledesma al recinto fue interpretada como una señal de que, por ahora, los cambios en la CPA no tuvieron repercusiones internas en el peronismo tucumano.