La Legislatura sesiona el martes por los DNU

Tras la Labor Parlamentaria, Acevedo recibió al presiente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia. El legislador remarcó que el DNU que limita la incorporación de personal “se inscribe en el contexto de la compleja situación económica que atraviesa el país, con caída de la actividad y de la recaudación, tanto a nivel local como en materia de coparticipación”. Afirmó que apunta a “dar un ejemplo desde el Estado, manteniendo las plantas de personal y ajustando el gasto”. En cuanto al DNU que exime del certificado fiscal, Gallia dijo que la medida busca atender la realidad de muchas empresas que mantienen deudas y, por ese motivo, no pueden contratar con el Estado. “En ningún momento se le quita al Gobierno la potestad de reclamar las deudas por las vías administrativas o judiciales”, aclaró.