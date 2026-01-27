Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

“Durante la noche del lunes y la madrugada del martes estuvimos acompañando a las familias ubicadas a la vera del río. Son cuatro familias en situación de emergencia y solo una decidió trasladarse de manera preventiva a la casa de un familiar”, explicó el jefe municipal. En ese sentido, remarcó que el Municipio continúa brindando asistencia con la entrega de materiales para reforzar las viviendas y con el apoyo de Defensa Civil y los vigías, para resguardar pertenencias y bienes.