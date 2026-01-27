Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí
Las lluvias registradas en las últimas horas en Tucumán pusieron en alerta a Banda del Río Salí, especialmente a los vecinos que residen en la vera del río. En ese contexto, el intendente Gonzalo Monteros informó a LA GACETA que cuatro familias se encuentran en situación de emergencia, aunque aclaró que no hubo evacuados oficiales.
“Durante la noche del lunes y la madrugada del martes estuvimos acompañando a las familias ubicadas a la vera del río. Son cuatro familias en situación de emergencia y solo una decidió trasladarse de manera preventiva a la casa de un familiar”, explicó el jefe municipal. En ese sentido, remarcó que el Municipio continúa brindando asistencia con la entrega de materiales para reforzar las viviendas y con el apoyo de Defensa Civil y los vigías, para resguardar pertenencias y bienes.
Monteros detalló que, además de la situación en la zona ribereña, se registraron anegamientos temporarios en algunos sectores de la ciudad, como Pacará y calles de Mendoza Norte y Sur, donde el agua comenzó a escurrir con el correr de las horas. “Por el momento no hemos tenido mayores complicaciones”, sostuvo.
Monitoreo permanente y trabajo preventivo
El intendente destacó el trabajo preventivo que se viene realizando en coordinación con la Provincia, en el marco del plan de emergencia provincial, y se refirió la importancia del uso de tecnología para anticipar escenarios de riesgo. En ese sentido, señaló que el Municipio cuenta con un dron de vigilancia denominado “Ojo de Halcón”, que permite monitorear el cauce del río y distintos puntos críticos de la ciudad.
“No hay que minimizar el fenómeno climático que atraviesa el norte argentino, con grandes volúmenes de agua en pocas horas. Por eso hemos invertido en tecnología y en un plan integral de seguridad, que nos permite actuar de manera preventiva y rápida”, indicó Monteros.
Advertencia por loteos irregulares
En otro tramo de la entrevista con Buen Día Verano, el intendente puso el foco en una problemática estructural que, según afirmó, agrava las consecuencias de las lluvias: la proliferación de loteos y asentamientos irregulares en zonas inundables. Al respecto, señaló que el Municipio toma medidas administrativas y sanciona estas prácticas, pero cuestionó la falta de acompañamiento del Poder Judicial.
“Se generan barrios sin planificación, en terrenos riesgosos, y cuando el Municipio actúa, muchas de esas decisiones quedan sin efecto en los tribunales. Si no hay sanciones efectivas para quienes lucran con estos loteos irregulares, vamos a seguir teniendo estas consecuencias”, advirtió.
Monteros adelantó que elevará notas al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y al Poder Legislativo para solicitar un abordaje integral del problema y una revisión del marco legal vigente.
Finalmente, el intendente remarcó la necesidad de dejar de lado discusiones políticas estériles y convocó a todos los sectores a involucrarse en soluciones concretas. “Hoy hay gente que la está pasando mal. Es momento de sumar esfuerzos y trabajar en obras y políticas que prevengan estas situaciones”, concluyó.