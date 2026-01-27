Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos
Las lluvias registradas en los últimas horas generaron una situación crítica en Concepción, donde se acumularon más de 200 milímetros de agua en un corto período, provocando anegamientos, evacuaciones preventivas y una fuerte crecida de los ríos Chirimayo y Gastona.
Así lo confirmó a LA GACETA el intendente Alejandro Molinuevo, quien detalló en Buen Día Verano que el municipio trabajó durante toda la noche junto al Comité de Emergencia ante el impacto de dos tormentas torrenciales: una ocurrida en la jornada del lunes y otra registrada cuatro días atrás.
“Fue una situación difícil. Estábamos saliendo de una tormenta fuerte y nos encontramos con otra aún mayor. Concepción está muy cerca de dos ríos de montaña y cuando llueve intensamente en la zona alta, el riesgo se multiplica”, explicó el jefe municipal.
Zonas afectadas y evacuaciones
Molinuevo indicó que, si bien no se registraron evacuaciones masivas, algunas familias debieron ser trasladadas de manera preventiva, principalmente en sectores cercanos a los cursos de agua.
“Se evacuaron familias de la zona de la avenida Costanera del río Gastona y del barrio Los Vallejos, muy próximo al río Chirimayo. No fueron muchas, pero había casos sensibles, con personas con discapacidad, y la prioridad fue resguardar su integridad”, señaló.
Las personas evacuadas fueron alojadas en la Escuela Municipal, donde reciben asistencia y contención, mientras el municipio continúa con el relevamiento de daños y la ayuda a los vecinos afectados.
Prevención, obras y trabajo conjunto
El intendente remarcó que Concepción viene trabajando desde hace años en tareas de prevención, como la limpieza de canales y acequias, y destacó la labor del Comité de Emergencia y la Junta Municipal de Defensa Civil, que se mantienen en reunión permanente.
Además, recordó que la semana pasada la ciudad recibió la visita del ingeniero Marcelo Cancellieri, titular de la Dirección Provincial del Agua, quien junto a su equipo técnico evaluó el estado de los ríos, en especial el Chirimayo, agravado por la caída de 122 milímetros de lluvia en la propia ciudad.
En ese marco, Molinuevo explicó la importancia del estudio LiDAR, realizado el año pasado con tecnología láser, que permitió analizar el suelo y planificar soluciones de fondo. “Ese estudio nos permite trabajar en la protección de barrancas con pedrones, gaviones y obras estructurales para evitar desbordes”, explicó.
Cortes de energía y asistencia provincial
Durante el temporal también se registraron cortes de energía, algunos de manera preventiva para evitar riesgos y otros por fallas en circuitos, aunque el servicio comenzó a restablecerse de forma coordinada.
El intendente confirmó además el acompañamiento del Gobierno provincial, tras mantener contacto con el ministro Federico Masso y con autoridades de la Dirección Provincial del Agua, que enviarán maquinaria pesada para intervenir en los cauces de los ríos.
“Estas son máquinas que no tiene un municipio y son fundamentales para trabajar en este tipo de contingencias. No se trata de buscar culpables, sino de trabajar todos juntos para dar respuestas a los vecinos”, enfatizó.
Alerta por nuevas lluvias
Finalmente, Molinuevo advirtió que los pronósticos anticipan nuevas lluvias para los próximos días, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.
“Este período estival va a ser difícil, como no ocurría desde hace años. Recordamos situaciones similares en 1997 y 2016. Cuando llueve tanto en tan poco tiempo, es muy complejo evitar anegamientos, incluso en grandes ciudades del mundo”, concluyó.