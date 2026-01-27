¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

De a poco va surgiendo información sobre la identidad de esta persona. Hasta el cierre de esta edición, los pesquisas habían obtenido dos datos clave. El primero es que su nacionalidad sería brasileña, por lo que ya se solicitó información al vecino país sobre su existencia. El segundo es que alquilaba casas en El Cadillal, donde se realizaban encuentros en los que habría participado Érika. Es todo lo que, por ahora, se sabe sobre Carlos.