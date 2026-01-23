Obras y transporte, los temas en la agenda de Jaldo y Chahla

Tras la reunión, el mandatario provincial detalló en su cuenta de X los principales ejes del diálogo con la jefa municipal y remarcó que el objetivo central es fortalecer el trabajo conjunto entre ambas administraciones. “Analizamos el avance de obras estratégicas para la ciudad y planificamos nuevas intervenciones que permitan dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos y vecinas, especialmente en materia hídrica y urbana. Asimismo, compartimos un diagnóstico general sobre el sistema de transporte público y avanzamos en lineamientos comunes para su mejora, con una mirada puesta en la eficiencia, la transparencia y la sustentabilidad del servicio, tanto en el ámbito urbano como interurbano”, indicó.