Obras y transporte, los temas en la agenda de Jaldo y Chahla

En la Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo un encuentro con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en el que abordaron una agenda común vinculada a proyectos de obras públicas articulados entre la Provincia y el Municipio, el impacto de la disminución de la Coparticipación nacional y distintas alternativas para mejorar el sistema de transporte público de pasajeros.
Tras la reunión, el mandatario provincial detalló en su cuenta de X los principales ejes del diálogo con la jefa municipal y remarcó que el objetivo central es fortalecer el trabajo conjunto entre ambas administraciones. “Analizamos el avance de obras estratégicas para la ciudad y planificamos nuevas intervenciones que permitan dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos y vecinas, especialmente en materia hídrica y urbana. Asimismo, compartimos un diagnóstico general sobre el sistema de transporte público y avanzamos en lineamientos comunes para su mejora, con una mirada puesta en la eficiencia, la transparencia y la sustentabilidad del servicio, tanto en el ámbito urbano como interurbano”, indicó.
En ese contexto, Jaldo también hizo referencia al complejo escenario económico a nivel nacional y a sus efectos en las cuentas públicas provinciales y municipales. “Reafirmamos la necesidad de una administración responsable que priorice la obra pública y la atención de las demandas más urgentes de los tucumanos”, expresó.
Obras y planificación
Al referirse al trabajo articulado con el Gobierno provincial, Chahla explicó que el encuentro permitió proyectar el año 2026 y repasar los avances concretos en infraestructura hídrica clave para la ciudad. “Ya se hizo la licitación de la obra hídrica con la que se había comprometido el Gobernador a colaborar con el municipio”, detalló e indicó que se trata del proyecto para mejorar el canal Sur en el tramo que comprende al barrio 360 viviendas, y que se encuentra en la Comisión de Preadjudicación.
En esa línea, la intendenta detalló que también avanzaron en nuevas licitaciones para zonas estratégicas de la capital. “Estamos preparando los pliegos para la licitación del canal Norte, en la zona del barrio Sitravi y barrio Margarita. Son dos grandes proyectos en los que hemos estado trabajando desde el año pasado”.
Chahla explicó que, junto al gobernador, la prioridad es “prestar el servicio y estar cerca de los ciudadanos”, pero advirtió que eso debe hacerse con previsibilidad financiera, en un contexto de fuerte preocupación por la situación económica. “Estamos muy preocupados por los cierres de fábricas, sobre todo textiles. Cuando asumimos, la gente nos pedía el semáforo o el bache; hoy nos pide empleo, y tenemos que decir que no, porque tampoco podemos agrandar el Estado y generar más déficit”, expresó.
Transporte público
Por último, la intendenta señaló que otro de los ejes centrales de la reunión con Jaldo fue el diagnóstico y rediseño del transporte público urbano e interurbano. “Estamos haciendo un rediseño que vamos a presentar en 15 o 20 días consensuado con el Gobierno de la provincia, con un diagnóstico de situación, número de pasajeros, kilómetros recorridos, costos”, detalló la jefa municipal, y agregó: “Hoy hay recorridos superpuestos, distintas líneas pasando por los mismos lugares y no estamos mejorando los tiempos ni el servicio”.
Finalmente, estimó que en un plazo de unos 60 días podrían estar listos los pliegos para iniciar un nuevo ciclo licitatorio, y expresó su expectativa de contar con el acompañamiento del Concejo Deliberante para avanzar en la transformación del transporte público en la capital tucumana.