Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras la intensa tormenta que se desató durante la madrugada, las condiciones climáticas continuarán siendo inestables durante toda la jornada, con probabilidad de más lluvias.
El organismo nacional mantiene vigente una alerta amarilla para la provincia, lo que indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar complicaciones, especialmente en zonas urbanas y áreas vulnerables.
En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 29 grados, en un contexto de elevada humedad y cielo mayormente cubierto.
Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente durante los períodos de tormentas más intensas que podrían registrarse a lo largo del día.