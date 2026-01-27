La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

La Anmat suspendió la elaboración, uso, distribución y publicidad de una serie de productos sanitarios, cosméticos y medicamentos que no contaban con los registros correspondientes, según se informó a través de diversas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial durante la madrugada de este martes.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica tomó la decisión tras investigaciones iniciadas a partir de reportes y denuncias de consumidores, con el objetivo de resguardar la salud pública frente a la circulación de productos sin control de calidad, de procedencia desconocida y comercializados incluso a través de plataformas digitales en todo el país.
En el caso de los productos cosméticos, el organismo detectó la venta de una amplia gama de artículos capilares bajo la marca SUAD, ofrecidos en sitios de comercio electrónico. De acuerdo con la información de la Anmat, ninguno de estos productos -que incluyen alisadores con distintas denominaciones, tratamientos capilares y champús- contaba con la inscripción sanitaria obligatoria, lo que impide verificar su composición y seguridad.
En particular, la Anmat advirtió sobre los riesgos asociados a los alisadores que podrían contener formol, una sustancia cuyo uso para alisar el cabello está prohibido debido a que libera vapores tóxicos capaces de provocar reacciones agudas como ardor, picazón e irritación en la piel, los ojos y el tracto respiratorio, además de incrementar el riesgo de carcinomas en casos de exposición crónica.
Por este motivo, se ordenó la prohibición total del uso, la venta y la distribución de todos los productos SUAD, en cualquier lote o presentación. El organismo fundamentó la medida en que estos artículos se comercializaban sin inscripción sanitaria y sin datos del establecimiento elaborador, lo que imposibilita ofrecer garantías sobre su eficacia y seguridad.
Además, la autoridad sanitaria prohibió la circulación del medicamento extranjero MENTISAN, un ungüento mentolado fabricado en Bolivia. La medida se adoptó luego de que la Dirección de Gestión de Información Técnica confirmara que el producto no estaba inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales de la República Argentina.
Según la publicación oficial, MENTISAN se promocionaba como tratamiento para problemas respiratorios, irritaciones cutáneas, heridas leves y otras afecciones, lo que lo clasifica como medicamento de acuerdo con la normativa vigente. Debido a que se desconoce su procedencia y las condiciones de elaboración, la Anmat lo consideró un riesgo para la salud pública y dispuso la prohibición absoluta de su uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional hasta que obtenga las autorizaciones correspondientes.
En cuanto a los productos domisanitarios, una investigación iniciada tras una consulta ciudadana permitió confirmar que el producto “Fungy Clean. Spray Anti-Hongos y Moho” tampoco estaba inscripto ni ante la Anmat ni ante la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Tras intentar sin éxito notificar al supuesto remitente en Berazategui, el organismo verificó la falta de registros y resolvió prohibir su elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución en todas sus presentaciones, tanto a nivel nacional como en plataformas electrónicas, hasta que se regularice su situación.