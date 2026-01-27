La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

En cuanto a los productos domisanitarios, una investigación iniciada tras una consulta ciudadana permitió confirmar que el producto “Fungy Clean. Spray Anti-Hongos y Moho” tampoco estaba inscripto ni ante la Anmat ni ante la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Tras intentar sin éxito notificar al supuesto remitente en Berazategui, el organismo verificó la falta de registros y resolvió prohibir su elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución en todas sus presentaciones, tanto a nivel nacional como en plataformas electrónicas, hasta que se regularice su situación.