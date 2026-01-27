El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Ángel “El Mono” Ale y el ya fallecido Rubén “La Chancha” Ale fueron condenados por liderar una asociación ilícita que se dedicó a lavar activos originados en actividades ilegales como la usura, la extorsión, la explotación económica del ejercicio de la prostitución y el comercio de estupefacientes. Durante las audiencias se reveló que uno de los bienes de los acusados era una lujosa casa que podría haber sido construida de manera irregular en El Cadillal. Al analizar esta situación, se mencionó a un ex allegado suyo, Carlos Bonanno, que luego sería electo en varias oportunidades como comisionado de esa localidad.