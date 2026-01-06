Maduro dijo ser inocente y que lo secuestraron

En el caso de Flores, la defensa estará a cargo de Mark Donnelly, un ex fiscal federal que ejerce en un estudio privado con sede en Houston. Este comunicó al juez que su clienta, de 69 años, presenta problemas de salud que requieren atención médica inmediata. Mencionó la posibilidad de una fractura o de lesiones severas en las costillas, por lo que solicitó estudios radiológicos. El magistrado ordenó a la Fiscalía que garantice la atención médica correspondiente. Durante la audiencia, Flores tenía una venda en la frente y un visible hematoma cerca del ojo derecho. Al ponerse de pie, debió apoyarse en un agente federal.