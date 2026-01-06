Las fotos del día, después de la captura de Maduro

Nicolás Maduro Guerra defendió al ex mandatario y dio su apoyo a la presidenta interina

El diputado de Venezuela Nicolás Maduro Guerra -hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro- rompió en llanto ayer durante la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela en la que juró como mandataria interina la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Al momento de tomar la palabra, “Nicolasito” -como se lo conoce- defendió públicamente a su padre tras su detención por parte de tropas de Estados Unidos. El dirigente oficialista, de 35 años, también expresó su respaldo a Rodríguez y llamó a la unidad política y social de la nación caribeña.