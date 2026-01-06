Las fotos del día, después de la captura de Maduro

Parlamento venezolano
Jorge Rodríguez fue reelecto en el Legislativo
El Parlamento de Venezuela reeligió a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como jefe del Poder Legislativo durante la instalación de la nueva directiva.
En la ONU
Aval y reclamo
El embajador de la Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi, respaldó la operación militar de EEUU para capturar a Nicolás Maduro y exigió la inmediata libertad del gendarme Nahuel Gallo.
En el nombre del padre
Nicolás Maduro Guerra defendió al ex mandatario y dio su apoyo a la presidenta interina
El diputado de Venezuela Nicolás Maduro Guerra -hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro- rompió en llanto ayer durante la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela en la que juró como mandataria interina la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Al momento de tomar la palabra, “Nicolasito” -como se lo conoce- defendió públicamente a su padre tras su detención por parte de tropas de Estados Unidos. El dirigente oficialista, de 35 años, también expresó su respaldo a Rodríguez y llamó a la unidad política y social de la nación caribeña.