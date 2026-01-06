Secciones
Las fotos del día, después de la captura de Maduro
El Parlamento de Venezuela reeligió a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El Parlamento de Venezuela reeligió a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Hace 5 Hs

Parlamento venezolano

Jorge Rodríguez fue reelecto en el Legislativo

El Parlamento de Venezuela reeligió a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como jefe del Poder Legislativo durante la instalación de la nueva directiva.

El embajador de la Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi. El embajador de la Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi.

En la ONU

Aval y reclamo

El embajador de la Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi, respaldó la operación militar de EEUU para capturar a Nicolás Maduro y exigió la inmediata libertad del gendarme Nahuel Gallo.

Nicolás Maduro Guerra Nicolás Maduro Guerra

En el nombre del padre

Nicolás Maduro Guerra defendió al ex mandatario y dio su apoyo a la presidenta interina

El diputado de Venezuela Nicolás Maduro Guerra -hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro- rompió en llanto ayer durante la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela en la que juró como mandataria interina la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Al momento de tomar la palabra, “Nicolasito” -como se lo conoce- defendió públicamente a su padre tras su detención por parte de tropas de Estados Unidos. El dirigente oficialista, de 35 años, también expresó su respaldo a Rodríguez y llamó a la unidad política y social de la nación caribeña.

Temas Venezuela CaracasNicolás MaduroDelcy Rodríguez
