Pablo Toviggino respondió al comunicado de Atlético Tucumán: “Jamás olvidar, el que más pide, se…”

La tensión entre Atlético y la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. Luego de que el club anunciara que presentará un reclamo formal contra el árbitro Fernando Espinoza, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, respondió públicamente en su cuenta de X con un mensaje que rápidamente generó repercusión.
“Qué importante comunicado. Recibido por aquí. El presidente de la institución, el Sr. Mario Leito, seguramente estará presente en el próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día lunes próximo venidero. Va a ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una ‘jugada’ de un partido de fútbol”, escribió el dirigente.
El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a la postura institucional del “Decano”, que decidió elevar una presentación formal ante la AFA luego del partido frente a Instituto, en el que cuestionó el penal sancionado sobre Jhon Córdoba, el criterio disciplinario (siete amarillas para Atlético y ninguna para la “Gloria”) y el trato hacia sus futbolistas.
Sin embargo, la frase que más resonó llegó al final del posteo. “Jamás olvidar, el que más pide se… primero. Nos vemos pronto”, escribió. Aunque la expresión quedó inconclusa, el tono fue leído como una advertencia cargada de ironía hacia la dirigencia tucumana.
El cruce se produce en la antesala del próximo Comité Ejecutivo de la AFA, donde se espera la presencia de Mario Leito para exponer formalmente el reclamo. Desde Atlético sostienen que la medida responde a “reiteradas actuaciones arbitrales” que, según su análisis, perjudicaron al club, y solicitarán que Espinoza no vuelva a ser designado en partidos del equipo.
La respuesta de Toviggino agrega un matiz político a la polémica. Más allá del debate sobre decisiones arbitrales, el conflicto se trasladó al plano dirigencial y público, con declaraciones cruzadas que anticipan una reunión intensa el próximo lunes en Buenos Aires.
No es la primera vez que el cruce escala públicamente. En 2023, cuando Mario Leito pidió que Fernando Espinoza no volviera a dirigir a Atlético, Pablo Toviggino ya había respondido con un mensaje de tono filoso y cargado de ironía. “¡Cuántos comunicados y declaraciones! Los comunicados son de índole militar. Solo faltó que lo numeren y quedaba bien de ‘época’. Seguro piensan que logran algo de esa manera, ¿no? Qué poco saben y entienden”, escribió entonces el tesorero de la AFA. Y cerró con una advertencia que volvió a resonar ahora: “Ojo, el que más pide o reclama, se muere primero. ¡Memoria muchachos!”, escribió. Aquella frase quedó como un antecedente directo del actual enfrentamiento, que vuelve a poner frente a frente a la dirigencia tucumana con uno de los hombres de mayor peso político dentro de la estructura de la AFA.
Lo que comenzó como una discusión por un penal y un criterio disciplinario terminó escalando a las esferas más altas del fútbol argentino. Ahora, el foco estará puesto en el Comité Ejecutivo, donde Atlético buscará defender su postura y la AFA ya dejó en claro que escuchará, pero también responderá.