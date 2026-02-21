Pablo Toviggino respondió al comunicado de Atlético Tucumán: “Jamás olvidar, el que más pide, se…”

No es la primera vez que el cruce escala públicamente. En 2023, cuando Mario Leito pidió que Fernando Espinoza no volviera a dirigir a Atlético, Pablo Toviggino ya había respondido con un mensaje de tono filoso y cargado de ironía. “¡Cuántos comunicados y declaraciones! Los comunicados son de índole militar. Solo faltó que lo numeren y quedaba bien de ‘época’. Seguro piensan que logran algo de esa manera, ¿no? Qué poco saben y entienden”, escribió entonces el tesorero de la AFA. Y cerró con una advertencia que volvió a resonar ahora: “Ojo, el que más pide o reclama, se muere primero. ¡Memoria muchachos!”, escribió. Aquella frase quedó como un antecedente directo del actual enfrentamiento, que vuelve a poner frente a frente a la dirigencia tucumana con uno de los hombres de mayor peso político dentro de la estructura de la AFA.