Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez juró este lunes como nueva presidenta de Venezuela luego del arresto de Nicolás Maduro, detenido por orden de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La ceremonia se dio en el marco de la inauguración de un nuevo período legislativo (2026-2031) de la Asamblea Nacional, que volvió a quedar bajo un amplio dominio del chavismo. El escenario político se encuentra atravesado por la incertidumbre respecto al rumbo que tomará el régimen, luego de que Rodríguez manifestara el domingo su disposición a cooperar con Estados Unidos.
“Vengo con dolor (a jurar) por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos”, afirmó la dirigente chavista.
De los 285 diputados que integran el Parlamento venezolano, 256 responden al oficialismo y son afines a Maduro, quien actualmente enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo ante un tribunal federal en Nueva York.
La presencia del hijo de Nicolás Maduro
Durante la sesión inaugural, Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario depuesto, aseguró que su padre y la primera dama, Cilia Flores, regresarán al país. “Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso”, afirmó el diputado al tomar la palabra en el recinto.
En ese contexto, Maduro Guerra ratificó además su “apoyo incondicional” a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un mensaje dirigido a la dirigencia oficialista y a la militancia chavista.
