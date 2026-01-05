Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La ceremonia se dio en el marco de la inauguración de un nuevo período legislativo (2026-2031) de la Asamblea Nacional, que volvió a quedar bajo un amplio dominio del chavismo. El escenario político se encuentra atravesado por la incertidumbre respecto al rumbo que tomará el régimen, luego de que Rodríguez manifestara el domingo su disposición a cooperar con Estados Unidos.