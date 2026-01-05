El Gobierno argentino respaldó en la ONU la detención de Maduro y exigió la liberación de Nahuel Gallo

Ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno argentino respaldó la detención de Nicolás Maduro tras la operación militar de Estados Unidos en Caracas. Además, exigió la libertad inmediata del gendarme Nahuel Gallo.
El canciller Pablo Quirno difundió a través de X el discurso del embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi. “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”, afirmó.
“Es un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y abre una etapa que permite al pueblo recuperar la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y poner fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió al pueblo venezolano en la pobreza y que obligó a que ocho millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país. El régimen ilegítimo de Maduro no solo ha representado una amenaza para los propios venezolanos por la violencia de los derechos humanos sino también para toda la región al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado”, agregó.
Respaldo a la oposición venezolana
También remarcó el posicionamiento “claro y consistente” de la Argentina contra el régimen de Nicolás Maduro y el apoyo a la líder opositora María Corina Machado. “Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”, resaltó.
Asimismo, exigió la “inmediata liberación” del gendarme argentino, Nahuel Gallo, detenido de manera ilegal por el Estado bolivariano desde el 8 de diciembre de 2024.
Discurso de nuestro Embajador ante las Naciones Unidas @frantrope en la reuniÃ³n del Consejo de Seguridad de el dÃa de la fecha.— Pablo Quirno (@pabloquirno) January 5, 2026
“Que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, reclamó a las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela.
Para finalizar, Tropepi planteó que la comunidad internacional se encuentra ante un nuevo escenario que plantea “un doble desafío”. “Acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región. Frente a ambos desafíos la Argentina está lista para colaborar. Reafirmamos nuestro compromiso con el firme retorno de la institucionalidad y estado de derecho en Venezuela”, sentenció.