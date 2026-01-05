Nicolás Maduro compareció ante la Justicia de Nueva York y se declaró inocente

Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes de múltiples cargos de narcotráfico durante su comparecencia ante una corte federal de Nueva York. Entre las acusaciones presentadas figuran narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y otros dispositivos, de acuerdo con la imputación leída en la audiencia judicial.
El ex mandatario venezolano fue trasladado desde un centro de detención en Brooklyn hasta el tribunal con las manos atadas y bajo fuerte custodia de agentes armados. En la misma instancia judicial compareció su esposa, Cilia Flores, quien también está acusada en el marco de la investigación.
Según los fiscales federales de Nueva York, Maduro habría supervisado una red internacional de tráfico de cocaína, con presuntas alianzas con organizaciones criminales como los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua venezolano.
El expediente judicial se originó en 2020, cuando se le imputaron cargos como parte de una investigación más amplia que involucró a funcionarios venezolanos y exguerrilleros colombianos, y que ahora fue ampliada con nuevos detalles y acusados.
Durante la audiencia, Maduro rechazó los cargos en su contra. “No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó, según consignaron medios presentes en la sala. Además, aseguró haber sido “secuestrado” en su residencia de Caracas.
Por su parte, Flores también negó las acusaciones y declaró ante el tribunal: “Soy inocente, completamente inocente”.
La próxima audiencia
El juez Alvin Hellerstein estableció que la próxima audiencia se llevará a cabo el 17 de marzo. Hasta entonces, tanto Maduro como Flores permanecerán detenidos en Nueva York.
De acuerdo con la fiscalía, las presuntas actividades de narcotráfico atribuidas a Maduro se remontan a comienzos de siglo, cuando se desempeñaba como miembro de la Asamblea Nacional, y habrían continuado durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores y luego como presidente, cargo que ocupa desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. El dirigente venezolano ha negado reiteradamente las acusaciones y las ha calificado como una maniobra para encubrir intereses estadounidenses sobre los recursos petroleros del país sudamericano.