Nicolás Maduro compareció ante la Justicia de Nueva York y se declaró inocente

De acuerdo con la fiscalía, las presuntas actividades de narcotráfico atribuidas a Maduro se remontan a comienzos de siglo, cuando se desempeñaba como miembro de la Asamblea Nacional, y habrían continuado durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores y luego como presidente, cargo que ocupa desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. El dirigente venezolano ha negado reiteradamente las acusaciones y las ha calificado como una maniobra para encubrir intereses estadounidenses sobre los recursos petroleros del país sudamericano.